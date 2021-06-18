В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для работающих

Правительством Ленинградской области 18 июня принято постановление, согласно которому не менее 80 процентов сотрудников самых различных организаций должны быть привиты против коронавируса в срок до 1 сентября.

Постановление касается государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, а также многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых, осуществляющих деятельность в Ленинградской области.

Их руководство обязано обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение прививок против COVID-19 минимум у 80 процентов работников.

Также в постановлении сказано, что вакцинация должна проводиться с учетом медицинских противопоказаний. Аналогичное число государственных и муниципальных служащих должно быть вакцинировано к этой же дате - 1 сентября.

В качестве стимулирующих мер руководителям организаций рекомендовано предоставлять гражданам, которые приняли решение сделать прививку, дополнительный день отдыха - в день, следующий за вакцинацией, с сохранением среднего заработка.