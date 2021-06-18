В Петербурге 22 июня начнется Международный фестиваль-биеннале кукольных и синтетических театров КУKART. Накануне организаторы рассказали журналистам о программе, участниках и площадках фестиваля. На пресс-конференцию спикеры пришли с куклами - своими друзьями и помощниками, с веселыми роликами из спектаклей.

- КУKARTу в этом году 28 лет. Это фестиваль особый, соединяет не только кукольников, но и разные виды искусства. Но основное - искусство играющей куклы, - подчеркнул президент фестиваля Давид Бурман. - Пандемия помогла нам всем понять, что единственная возможность прямой коммуникации - культурные мосты, которыми мы занимаемся давно, и миссия нашего вида искусства и нашего фестиваля: театр кукол - один для всех. У нас нет ограничений по возрасту. Мы, люди разных профессий, разного возраста, разных школ, соединяемся в одном необычном пространстве благодаря удивительному миру кукольников. Мы объединяем театры государственные, негосударственные, частные, всевозможные товарищества, проекты, концерты. Во время закрытых границ, локдаунов наш мир искусства помогает нам всем жить, быть здоровыми психически, и это для нас сейчас самое главное.

Фестиваль наш некоммерческий, благотворительный. Билеты мы не продаем, спектакли зрители смотрят бесплатно - благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

О программе

Фестиваль начинается в День памяти и скорби - 22 июня в 4 утра, в память о 80-летии с начала Великой Отечественной войны, в том самом месте на Малой Садовой улице, где во время блокады складывали тела погибших. Актеры Новосибирского областного театра кукол будут играть спектакль "Когда папа вернется с войны". В основе - рассказ Андрея Платонова "Никита". Это, как известно, самая короткая ночь года, а в Петербурге еще и время белых ночей.

По традиции фестиваль открывается в Доме актера днем 22 июня. Обычно открывает его известный театральный деятель. На прошлом, например, был Владимир Машков, человек в кукольном мире не случайный - он вырос за кулисами театра кукол, поддерживает Новокузнецкий театр кукол "Сказ" и его программу "Кукла лечит", учредил премию для актеров "Золотой львенок". Но в этом году пандемия внесла ограничения, поэтому, по словам организаторов, "открываем фестиваль просто, по-рабочему".

Моноспектакль "Сколько страданий судьбой завещано" - об ужасах концлагеря Саласпилс - представит в этот день на сцене Дома актера 13-летняя школьница из Южно-Сахалинска Ариана Малыш (Образцовая театральная студия "Золотой ключик", режиссер Анна Маковецкая-Петросян).

Давид Бурман, президент фестиваля КУKART. Фото: Пресс-служба фестиваля КУKART.

Военной теме посвящены и другие постановки. Театр "Святая крепость" из Выборга покажет спектакль Юрия Лабецкого "Рядовые" по одноименной пьесе Алексея Дударева, выпущенный к 75-летию Великой Победы. Спектакль не кукольный, а драматический.

Еще один спектакль для взрослых - "Поминальная молитва", поставил его в Мытищинском театре кукол "Огниво" имени С. Железкина известный белорусский режиссер Олег Жюгжда.

KУКART поговорит о непростой военной теме и с юными зрителями: спектакль Магнитогорского театра куклы и актера "Буратино" "Петрушка на войне" рассчитан на детей младшего школьного возраста (авторы - Ирина Барановская и Ольга Кугай).

Хабаровский театр кукол буквально на днях получил премию на престижном международном фестивале WALIZKA ("Чемодан") в Польше за спектакль "Станция Тевли". Поставил его молодой режиссер Элистин Михайлов. В основе спектакля (возраст - 10 плюс) воспоминания бабушки режиссера - польки, которую фашисты во время войны малышкой вместе со взрослыми отправили в концлагерь.

От Калининграда до Владивостока

В Петербург приедут театры из Мурманска, Нерюнгри, Оренбурга, Иркутска, Екатеринбурга, Тольятти, Владимира…Большая география: от Калининграда до Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска. Будут представлены и зарубежные коллективы - из Казахстана (Алматинский театр кукол), Эстонии, Финляндии, Германии, Израиля, Болгарии, Китая (некоторые проекты пройдут в онлайн-формате).

Поскольку будет, как обычно, ажиотажный спрос, а введены известные ограничения, обязательно нужно заранее регистрироваться на сайте фестиваля. "Интерес к фестивальным показам большой. Если в прежние времена к нам попадало около 10 тысяч зрителей, то сейчас придется сократить это число до 3 тысяч", - сказал президент фестиваля.

Фестивальные спектакли разместятся на 18 площадках города, среди которых Театр марионеток имени Е. С. Деммени, "КУКФО", Театр имени Ленсовета, "Комедианты", Интерьерный театр, Дом актера, книжный клуб "Чудетство"…

У фестиваля три программы. В Основной участвуют спектакли, уже получившие признание на фестивалях или признание коллег. Специальная программа "Петрушки на Невском" - для всех, без ограничений, с 12 до 19 часов, спектакли в режиме нон-стоп на перекрестке Невский проспект - Малая Садовая. Чтобы не расстраивались те, кто не сможет попасть на спектакли в залы (где-то, например, площадка примет всего 50 человек). Участвуют 18 театров и даже студенты-первокурсники РГИСИ, будущие кукольники. ("Если бы вы знали, как ребята рады! - прокомментировала их педагог Амела Вученович. - Мы сейчас готовимся к экзаменам и делаем номер для вас, и кажется, что этот номер важнее, чем экзамен").

- Проект "Петрушки на Невском" мы хотим вывести в отдельный фестиваль, который будет проходить по четным годам (КУKART проходит раз в два года, по нечетным). Если нас поддержат, осуществим это уже в следующем году. На "Петрушек" приезжают семьями, из разных городов, это очень востребованная программа, - рассказал Давид Бурман.

Клубная программа - это открытие новых имен, представление спектаклей, которые о себе еще не заявили, или частных театров, недавно родившихся. Участвуют и государственные - например, петербургский театр "У Нарвских ворот" покажет спектакль "Пекарня братьев Гримм. Сказка о пряничном домике" (режиссер Мария Критская).

КУKART и Лаборатория Олега Лоевского

На фестивале впервые появится лаборатория "АртМост. Драма и куклы", образовательный практикум для студентов и слушателей. Руководить им будет Олег Лоевский, один из ведущих театральных деятелей России, основатель и арт-директор фестиваля "Реальный театр" (Екатеринбург), "прародитель" российских режиссерских лабораторий.

- Мы объединим режиссеров драматических театров - Кирилла Сбитнева, Романа Габриа, Сергея Мурзина с молодыми кукольниками - студентами и нынешними выпускниками РГИСИ (курс Николая Наумова, Амелы Вученович и курс Ирины Ласкари). За пять фестивальных дней они должны создать три мини-спектакля (25-минутных). Посмотрим, что они придумают. Такая интересная форма образовательного поиска, - рассказал Давид Бурман.

Результаты работы лаборатории будут представлены на закрытии фестиваля 30 июня в Доме актера.

Смотрим ТВ КУKART!

- Теперь у фестиваля будет свое телевидение, - сообщила Евгения Глюкк, руководитель ТВ КУKART и Театра-Концерта "Вампука". - КУKART - украшение нашего города, он этого достоин. Будем рассказывать о событиях фестиваля. Будут репортажи, стримы, общение с участниками в студии. Трансляции - в соцсетях. С окончанием фестиваля наше телевидение не закроется, мы продолжим телепередачи. Поверьте, нам есть что показать, с чем познакомить зрителей - интересных материалов огромное количество. Этот фестиваль с давней историей, родной для меня. Помню самый первый - он прошел в 1993 году в Царском Селе.

Прямая речь

Сергей Мурзин, актер, режиссер, педагог Санкт-Петербургского государственного института культуры:

- Этот фестиваль важен не только для кукольных театров. Сейчас происходит слияние многих театральных жанров. Драматические актеры осваивают недоступные для них ранее границы кукольного театра, пластику руки, пластику голоса персонажей, с которыми работают. А еще и учатся петь, танцевать. Становятся более "синтетическими", и, по-моему, это замечательно.

С моими студентами мы будем участвовать в лаборатории Олега Лоевского. Думаю, что найдем там то самое "зерно", которое может объединить многие жанры.

В Основной программе покажем спектакль "Сказка о рыбаке… Или четверг - рыбный день", там как раз смешаны мюзикл, драма, куклы. По-моему, получилось интересно. В таком же жанре другие мои студенты сейчас готовят спектакль "Кошка, которая гуляла сама по себе". Представим его в Клубной программе.

Амела Вученович (Сербия), режиссер, педагог Российского государственного института сценических искусств:

- У Давида Бурмана и его фестиваля широко раскрыты руки для того, чтобы принять и обнять кукольников всего мира. В том числе он поддерживает студентов нашего факультета театра кукол. Это очень важно, потому что фестивали - хорошая школа. Могу утверждать это, поскольку на меня они сильно повлияли, когда я начинала творческую карьеру актрисы.

Наши выпускники покажут свой последний спектакль на КУKARTе. И это хороший знак - значит, у них все получится в дальнейшем. Это "Концерт влюбленных тантамаресок", где задействованы 11 актеров и 54 куклы. Еще мы участвуем в программе "Петрушки на Невском". Прекрасный номер покажут студенты, только что окончившие первый курс, в нем 30 перчаточных кукол. Несмотря на закрытие границ в фестивале примет участие наш студент из Китая. Будет и тувинский номер "Эне-Сай".

Фестиваль в цифрах

КУKART будет продолжаться в Петербурге 9 дней. Подготовлены 3 программы - основная, специальная и клубная. В них участвуют около 70 спектаклей, более 60 театров и проектов. Сыграют их на 18 площадках города.