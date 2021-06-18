В Петербурге семь человек пострадали из-за столкновения автобусов

В Северной столице столкнулись два автобуса. ДТП произошло на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы.

В результате столкновения пострадали семь человек: шестеро взрослых и ребенок. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс", коммерческий автобус К-246 произвел столкновение с обычным городским автобусом маршрута №130, стоявшим в ожидании зеленого сигнала светофора. Среди пассажиров автобуса №130 пострадавших нет.