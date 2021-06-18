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18.06.2021 22:25
Рубрика: Общество

Свой человек во власти

В Поморье у ветеранов появились помощники - кураторы
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
В Архангельской области каждому ветерану Великой Отечественной войны выделили персонального куратора из правительства региона и органов местного самоуправления. "Куратор" - официальное название, а по сути это помощник.

Всего в Поморье живут 254 участника и инвалида Великой Отечественной. Чтобы ни одна их проблема, даже самая незначительная, не осталась без внимания, нужен индивидуальный подход, решили в регионе.

Фото: Воронежская областная Дума
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Личные кураторы ежедневно будут на связи с ветераном или его родными. При первой необходимости он обязан обеспечить пожилому человеку всю необходимую помощь - социальную, медицинскую, бытовую и любую другую. К примеру, должен следить за тем, чтобы у ветерана всегда был необходимый запас продуктов, и если чего-то не хватает - организовать доставку. А если ветеран заболеет, к нему должен незамедлительно приехать врач - за своевременную медицинскую помощь тоже отвечает куратор.

В список таких помощников для ветеранов вошли председатель правительства и его заместители, вице-губернаторы, руководители местных администраций. Каждого ветерана оповестят о том, что у него появился "свой человек" во власти. Информацию также доведут до близких и других представителей воевавших северян. В региональном министерстве труда и соцразвития заверили, что они смогут обращаться к кураторам в любое время и по любому вопросу.

Кроме того, в регионе будут ежегодно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны не менее 20 тысяч рублей из местного бюджета.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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