В Поморье у ветеранов появились помощники - кураторы

В Архангельской области каждому ветерану Великой Отечественной войны выделили персонального куратора из правительства региона и органов местного самоуправления. "Куратор" - официальное название, а по сути это помощник.

Всего в Поморье живут 254 участника и инвалида Великой Отечественной. Чтобы ни одна их проблема, даже самая незначительная, не осталась без внимания, нужен индивидуальный подход, решили в регионе.

Личные кураторы ежедневно будут на связи с ветераном или его родными. При первой необходимости он обязан обеспечить пожилому человеку всю необходимую помощь - социальную, медицинскую, бытовую и любую другую. К примеру, должен следить за тем, чтобы у ветерана всегда был необходимый запас продуктов, и если чего-то не хватает - организовать доставку. А если ветеран заболеет, к нему должен незамедлительно приехать врач - за своевременную медицинскую помощь тоже отвечает куратор.

В список таких помощников для ветеранов вошли председатель правительства и его заместители, вице-губернаторы, руководители местных администраций. Каждого ветерана оповестят о том, что у него появился "свой человек" во власти. Информацию также доведут до близких и других представителей воевавших северян. В региональном министерстве труда и соцразвития заверили, что они смогут обращаться к кураторам в любое время и по любому вопросу.

Кроме того, в регионе будут ежегодно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны не менее 20 тысяч рублей из местного бюджета.