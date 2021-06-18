Адыгее дополнительно выделено более 275 миллионов рублей для выплат на детей

Правительство РФ утвердило распределение для субъектов страны дополнительных средств из федерального бюджета в целях софинансирования расходов региональных бюджетов по ежемесячным денежным выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Республике Адыгея на эти цели выделено свыше 275,3 миллиона рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Адыгея Владислав Резник. Решения были приняты правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость федеральной поддержки, особенно для выполнения всех обязательств по социальной защите семей с детьми. Всего в республике в прошлом году выплатами охвачено более 93,5 тысячи детей; общая сумма выплат составила почти около 2,9 миллиарда рублей. Дополнительно к этому единовременные денежные выплаты уже за счет республиканского бюджета получили 10,8 тысячи малоимущих семей с детьми на общую сумму свыше 39,5 миллиона рублей.

"Мы всегда сохраняли принцип адресности и нуждаемости в решении социальных вопросов. В период пандемии такой подход стал определяющим. Особый акцент президент страны сделал на поддержке семей с детьми. В прошлом году были введены дополнительные, беспрецедентные меры социальной поддержки, и эта работа продолжается в текущем году", - отметил глава Адыгеи.

С учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021 год, в текущем году федеральная помощь Адыгее для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в сумме составит более 1,2 миллиарда рублей. В настоящее время в республике получателями этих выплат являются 15,5 тысячи детей, которые воспитываются в 12,8 тысячи семьях.

Как известно, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены в начале прошлого года по инициативе Президента РФ. Это очень важная поддержка нуждающимся семьям с маленькими детьми, которая обеспечивается регионами с помощью средств федерального бюджета. В этом году многие нуждающиеся семьи, согласно принятому в марте указу главы государства, начали получать данную поддержку в повышенном размере. В частности, размер выплаты от базового уровня, который составляет половину прожиточного минимума ребенка, может быть увеличен в 1,5 или 2 раза, чтобы среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты был не ниже прожиточного минимума взрослого.

"Осенью прошлого года в ходе принятия федерального бюджета на 2021-2023 годы мы вместе с руководством Адыгеи обеспечили выделение республике на выплаты детям от 3 до 7 лет на этот год более 1 миллиарда рублей федерального софинансирования. Как и в прошлом году, парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований вместе с Правительством РФ следит, чтобы регионам хватало средств на выполнение этих социальных обязательств. Выделенные сейчас Адыгее дополнительные 275,3 миллиона рублей помогут в полном объеме обеспечить все выплаты на детей от 3 до 7 лет. В дальнейшем, при необходимости, выделение дополнительных средств будет продолжено", - отметил Владислав Резник.