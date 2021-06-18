Главу района Астраханской области арестовали за злоупотребление полномочиями

Сотрудники УФСБ России по Астраханской области выявили факт злоупотребления полномочиями главой Приволжского района Астраханской области, в настоящее время он арестован.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, чиновник дал указание отделу архитектуры и градостроительства ввести в эксплуатацию новый детский сад на 60 мест, который не был готов: здание оказалось не обеспеченным отоплением и горячей водой, о чем подозреваемому было известно.

Строительство велось на субсидию, предоставленную муниципалитету минобразования области в 2019 году в рамках проекта по созданию дополнительных мест в детских садах. Здание возводилось фирмой, гендиректор которой состоит в дружеских отношениях с главой района. Приволжский район заключил контракт на приобретение детсада за 40 млн рублей у строительной фирмы, хотя использовать его по целевому назначению было невозможно, отмечается в сообщении следственного управления.