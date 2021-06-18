Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму

По поручению Генерального прокурора Игоря Краснова прокуратурой Республики Крым организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в регионе. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там отметили, что особое внимание глава надзорного ведомства обратил на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности. В Генпрокуратуре, подчеркнули, что все надзорные мероприятия в Крыму находятся на личном контроле Генерального прокурора.