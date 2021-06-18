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18.06.2021 17:46
Рубрика: Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение о пожароопасности

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На территории Краснодарского края сотрудники МЧС предупредили о высокой пожароопасности 4 класса, ожидающейся с 18 по 20 июня. В зоне риска - Апшеронский, Белореченский, Кущевский, Лабинский, Усть-Лабинский и Крыловский районы. Еще в восьми районах введен особый противопожарный режим.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Синоптики предсказали обновление вековых рекордов жары

По информации синоптиков в ближайшие двое суток на смену обильным дождям в регионе придут сильная жара и ветер - местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем 31…36 тепла, ночью - 17…22 градусов.

"За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При этом в условиях введения особого противопожарного режима использование открытого огня запрещено", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В частности, владельцы земельных участков обязаны своевременно убирать мусор и сухостой. Во дворах запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных или оборудованных для этого мест (к примеру, металлических бочках). Территория вокруг костра должна быть очищена от валежника и других легко воспламеняющихся материалов. Мангалы и жаровни нужно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек. За нарушения правил предусмотрены штрафы - от пяти тысяч рублей для физических лиц.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по тел.:

- "01" - единый телефон спасения;

- "101" - с мобильных телефонов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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