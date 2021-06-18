"Россети Юг" снижает нагрузку на окружающую среду

Эффективность программы экологической безопасности "Россети Юг" подтверждается ежегодным сокращением вредных выбросов в атмосферу и объема утилизации отходов.

Так, за прошлый год объем выбросов загрязняющих веществ в воздух сократился на 5 процентов, до 101 тонны. Объем переданных на утилизацию и обезвреживание отходов (металлолом, ИТ-оборудование, отработанные покрышки и масла) уменьшился на 9 процентов, составив 4,8 тысячи тонн.

Для охраны атмосферного воздуха в компании осуществляется постоянный контроль токсичности отработанных газов на автотранспорте. Экологические риски также сокращаются за счет замены топливных систем автомобилей и установки газового оборудования.

В результате реализации этих мероприятий плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом в 6,6 раза.

Также в рамках программы экологической безопасности специалисты "Россети Юг" в прошлом году установили на воздушных линиях электропередачи в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Республике Калмыкия 3,5 тысячи птицезащитных устройств. Это оборудование предотвращает удар током, когда птицы садятся на линию электропередачи.

Улучшению окружающей среды в зоне ответственности "Россети Юг" также способствуют техническое перевооружение и модернизация производства.

В целом в 2020 году компания увеличила расходы на все перечисленные мероприятия по экологической безопасности на 34 процента, вложив 25,1 миллиона рублей.