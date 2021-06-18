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18.06.2021 13:05

"Россети Юг" ввели в эксплуатацию новые объекты за 1,7 миллиарда рублей

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В первом квартале 2021 года компания "Россети Юг" ввела в эксплуатацию 150 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 267 МВА трансформаторной мощности при плане 72 километров ЛЭП и 255 МВА трансформаторной мощности. Стоимость построенных объектов составила почти 1,7 миллиарда рублей.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Активная реализация инвестиционной программы объясняется обязательствами "Россети Юг" по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям во всех регионах присутствия компании.

Фото: ПАО "Россети Юг"
"Россети Юг" осветили улицы и парки в селах Волгоградской области

Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 104 километра линий электропередачи и ввели 14 МВА трансформаторной мощности суммарной стоимостью 243 миллиона рублей.

Основной объем введенных мощностей приходится на две подстанции 110 кВ, построенные в Республике Калмыкия для технического присоединения к сетям ветропарков.

Все мероприятия инвестиционной программы, которые реализуют "Россети Юг", обеспечивают надежное электроснабжение потребителей и создают необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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