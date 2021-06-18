"Россети Юг" ввели в эксплуатацию новые объекты за 1,7 миллиарда рублей

Активная реализация инвестиционной программы объясняется обязательствами "Россети Юг" по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям во всех регионах присутствия компании.
Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 104 километра линий электропередачи и ввели 14 МВА трансформаторной мощности суммарной стоимостью 243 миллиона рублей.
Основной объем введенных мощностей приходится на две подстанции 110 кВ, построенные в Республике Калмыкия для технического присоединения к сетям ветропарков.
Все мероприятия инвестиционной программы, которые реализуют "Россети Юг", обеспечивают надежное электроснабжение потребителей и создают необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.