"Россети Юг" ввели в эксплуатацию новые объекты за 1,7 миллиарда рублей

В первом квартале 2021 года компания "Россети Юг" ввела в эксплуатацию 150 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 267 МВА трансформаторной мощности при плане 72 километров ЛЭП и 255 МВА трансформаторной мощности. Стоимость построенных объектов составила почти 1,7 миллиарда рублей.

Активная реализация инвестиционной программы объясняется обязательствами "Россети Юг" по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям во всех регионах присутствия компании.

Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 104 километра линий электропередачи и ввели 14 МВА трансформаторной мощности суммарной стоимостью 243 миллиона рублей.

Основной объем введенных мощностей приходится на две подстанции 110 кВ, построенные в Республике Калмыкия для технического присоединения к сетям ветропарков.

Все мероприятия инвестиционной программы, которые реализуют "Россети Юг", обеспечивают надежное электроснабжение потребителей и создают необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.