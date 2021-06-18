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18.06.2021 16:39
Рубрика: Общество

В Дагестане введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Текст: Лариса Ионова

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в республике ввел дополнительные ограничительные меры из-за новой волны роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Режим самоизоляции устанавливается с 21 июля на 14 дней - для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Исключение для тех, кто прошел завершенный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 18 июня ограничена работа объектов общепита с 23 часов до 6 утра.

Запрещена в республике работа фуд-кортов в торговых центрах, детских клубов, кальянных и ночных клубов. Заполняемость объектов культурного досуга ограничена до 50 процентов.

Особый контроль за свадьбами: в Дагестане они традиционно многочисленны, и нередко именно они становятся источником распространения вируса. На этот период в ресторанах и кафе запрещается проведение торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий. Собираться можно будет только на открытых верандах, строго соблюдая противоэпидемические меры, из расчета не более одного человека на 4 кв. метра, а в целом не более 150 человек. А в ЗАГС при регистрации брака можно допускать не более 10 человек.

Ужесточается режим пребывания в санаториях и гостиницах, туда вселят только тех, кто имеет сертификат о прививке против COVID-19, справку о наличии антител G, либо отрицательный результат теста, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

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