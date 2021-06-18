В Ялте из-за разлива реки Водопадная подтопило дома и дороги

В Ялте река Водопадная вышла из берегов и подтопила часть городских территорий. В том числе под угрозой подтопления оказалась территория местного отделения "Крымэнерго". Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

- Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная, - рассказала глава администрации. - Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света.

В Алупке на трассе сошел сель, и проехать невозможно. На улице Блюхера вода также фактически заблокировала движение. Глава города добавила, что созданы мобильные бригады, которые будут из мешков с песком создавать сооружения для отвода воды от многоквартирных домов. Янина Павленко посоветовала ялтинцам и гостям города по возможности оставаться дома.

Подтопление возникло из-за не прекращающихся проливных дождей, которые идут в Крыму уже вторую неделю. В ночь с 16 на 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков, значительная часть города и несколько населенных пунктов Керченского полуострова оказались затоплены. Людей эвакуировали в дома отдыха. С 9.00 17 июня в Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков погода начнет меняться к выходным дням, дожди постепенно прекратятся, на полуострове потеплеет.