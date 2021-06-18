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18.06.2021 17:46
Рубрика: Власть

В Крыму названы размеры компенсаций пострадавшим от потопа

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

С 19 часов 18 июня по 25 июня включительно колл-центры в городах и райцентрах Крыма будут принимать звонки граждан, чье имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации в зонах бедствия. Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Предусмотрены такие выплаты: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, а также оказание финансовой помощи из-за утраты имущества первой необходимости: частичной - 50 тысяч рублей, полной - 100 тысяч рублей.

Для затопленных автомобилей предусмотрена бесплатная экспертиза для фиксации размера понесенного ущерба. Механизмы компенсации как для автомобилистов, так и для предпринимателей определят до 22 июня.

В правительстве отметили, что жителям затопленных муниципалитетов необходимо дожидаться комиссии дома в течение дня, не покидая жилища.

- Чтобы заактировать имущество, жители не должны его трогать и приводить в порядок самостоятельно до приезда рабочей группы, - предупредили в Совете министров.

По данным пресс-службы правительства республики, в Керчи затопило 248 домовладений. В зоне бедствия оказались 1342 человека. Обошлось без жертв. Глава РК Сергей Аксенов поручил создать комиссию, которая займется оценкой ущерба.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Аксенов заверил, что при необходимости оказавшихся в зоне бедствия переселят. Кроме того, завтра Минобороны выделит 200 человек для разбора завалов в Керчи.

Тем временем в пострадавших от ливней Керчи и Ялте продолжаются восстановительные работы. Так, специалисты госпредприятия "Крымгазсети" заняты восстановлением газоснабжения. По состоянию на 15.30, без газа остаются 11 абонентов в Керчи и 60 абонентов в Ялте. Кроме того, в Ялте обесточены 16,2 тысячи абонентов, в Керчи - 3241 человек. Ремонтники "Крымэнерго" продолжают восстанавливать электроснабжение.

Контакты

Звонки будут принимать по телефонам в Керчи: +7-978-909-11-35, 6-02-19 (круглосуточно), +7-978-554-30-46, +7-978-554-31-16 (департамент труда и соцзащиты городской администрации).

В Феодосии с заявкой можно будет обратиться по телефонным номерам 3-09-00 и +7-978-791-22-57, в Ялте - 23-93-83 и +7-978-901-41-12, в поселке Кировском - 4-13-73 и +7-978-256-53-00, в поселке Ленино - 4-02-42 и +7-978-700-12-29.

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