В "Ушаковке" обсудили подготовку к аудиту Международной морской организации

В Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова собрались руководители морских администраций, капитаны портов, представители вузов, готовящих специалистов для морской отрасли. На базе "Ушаковки" прошел семинар, на котором его участники обсуждали внедрение системы менеджмента качества в службы капитанов морских портов Российской Федерации.

Повод встретиться в стенах вуза действительно серьезный. Дело в том, что через год, в 2022-м, перед нами встанет непростая задача - пройти аудит Международной морской организации. А это значит, что морские порты и профильные вузы России должны подтвердить свое соответствие требованиям безопасности, предъявляемым ко всем участникам международного судоходства. Успешное прохождение этой проверки также позволит Российской Федерации сохранить лидирующую позицию на мировом рынке труда в морской отрасли, подтвердить высокий уровень подготовки специалистов, которые сегодня работают на судах по всему миру.

Помочь успешно пройти аудит поможет унификация систем менеджмента, существующих в морских портах. Именно обсуждению этих ключевых вопросов и был посвящен семинар:

"Доброй традицией стало собираться в стенах родного для многих капитанов вуза университета и обсуждать важные отраслевые темы, проблемы, вызывающие определенный резонанс, с научной точки зрения. Главная задача, которая стоит перед службами капитанов портов, в какой бы точке страны они ни находились - обеспечение безопасности мореплавания, - говорит Евгений Тузинкевич, руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря". - Но, с учетом многообразия портов, с учетом многообразия условий, при которых капитан порта занимается выполнением своих функций, есть понимание, что необходимо унифицировать их деятельность, определиться с системой менеджмента качества.

Совместная работа над внедрением системы менеджмента качества была нацелена на повышение эффективности, безопасности и экологичности морских перевозок. Семинар был организован по инициативе Федерального агентства морского и речного транспорта. И Ушаковка выбрана местом проведения этой встречи не случайно, ведь здесь накоплен обширный опыт по внедрению эффективных систем управления, и университет готов им делиться.

Анастас Боран-Кешишьян, проректор по конвенционной подготовке и филиалам ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова:

- Учитывая опыт нашего университета во внедрении систем менеджмента качества, занимаемся мы этим с конца 90-х годов, а в 2002 году стали первым вузом в стране, кто освидетельствовал систему менеджмента качества в международном классификационном обществе DNV. Оно является крупнейшим в мире, в его регистре находится более 13 000 судов и мобильных офшорных установок суммарным водоизмещением 265.4 миллиона тонн, что представляет собой 21 процент мирового рынка, Так вот, ежегодно международные аудиторы - представители DNV - приезжают с проверками, и мы подтверждаем свой статус, причем, всегда без срывов. В 2013 году также проходили аудиты Международных морских организаций, Европейского агентства морской безопасности и также успешно. Так что опыт у нас имеется.

В ходе семинара говорили и о международных стандартах, обязательных для всех участников морских перевозок, и об успешном опыте внедрения управленческих систем. Результатом проделанной участниками семинара работы станет дальнейшая консолидация деятельности всех морских портов нашей страны, а значит, и повышение показателей эффективности и безопасности судоходства. Но а главная задача впереди - пройти проверку Международной морской организации с отличными показателями.