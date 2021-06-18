В "Ушаковке" обсудили подготовку к аудиту Международной морской организации

Повод встретиться в стенах вуза действительно серьезный. Дело в том, что через год, в 2022-м, перед нами встанет непростая задача - пройти аудит Международной морской организации. А это значит, что морские порты и профильные вузы России должны подтвердить свое соответствие требованиям безопасности, предъявляемым ко всем участникам международного судоходства. Успешное прохождение этой проверки также позволит Российской Федерации сохранить лидирующую позицию на мировом рынке труда в морской отрасли, подтвердить высокий уровень подготовки специалистов, которые сегодня работают на судах по всему миру.
Помочь успешно пройти аудит поможет унификация систем менеджмента, существующих в морских портах. Именно обсуждению этих ключевых вопросов и был посвящен семинар:
"Доброй традицией стало собираться в стенах родного для многих капитанов вуза университета и обсуждать важные отраслевые темы, проблемы, вызывающие определенный резонанс, с научной точки зрения. Главная задача, которая стоит перед службами капитанов портов, в какой бы точке страны они ни находились - обеспечение безопасности мореплавания, - говорит Евгений Тузинкевич, руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря". - Но, с учетом многообразия портов, с учетом многообразия условий, при которых капитан порта занимается выполнением своих функций, есть понимание, что необходимо унифицировать их деятельность, определиться с системой менеджмента качества.
Совместная работа над внедрением системы менеджмента качества была нацелена на повышение эффективности, безопасности и экологичности морских перевозок. Семинар был организован по инициативе Федерального агентства морского и речного транспорта. И Ушаковка выбрана местом проведения этой встречи не случайно, ведь здесь накоплен обширный опыт по внедрению эффективных систем управления, и университет готов им делиться.
Анастас Боран-Кешишьян, проректор по конвенционной подготовке и филиалам ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова:
- Учитывая опыт нашего университета во внедрении систем менеджмента качества, занимаемся мы этим с конца 90-х годов, а в 2002 году стали первым вузом в стране, кто освидетельствовал систему менеджмента качества в международном классификационном обществе DNV. Оно является крупнейшим в мире, в его регистре находится более 13 000 судов и мобильных офшорных установок суммарным водоизмещением 265.4 миллиона тонн, что представляет собой 21 процент мирового рынка, Так вот, ежегодно международные аудиторы - представители DNV - приезжают с проверками, и мы подтверждаем свой статус, причем, всегда без срывов. В 2013 году также проходили аудиты Международных морских организаций, Европейского агентства морской безопасности и также успешно. Так что опыт у нас имеется.
В ходе семинара говорили и о международных стандартах, обязательных для всех участников морских перевозок, и об успешном опыте внедрения управленческих систем. Результатом проделанной участниками семинара работы станет дальнейшая консолидация деятельности всех морских портов нашей страны, а значит, и повышение показателей эффективности и безопасности судоходства. Но а главная задача впереди - пройти проверку Международной морской организации с отличными показателями.