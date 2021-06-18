Больше 70 компаний Югры вышли на электронные площадки мира. Эту информацию озвучил сегодня на полях международного IT-форума руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Виктор Чебаков.

- Только за прошлый год мы разместили больше 70 компаний Югры на десяти самых крупных торговых электронных площадках мира, - отметил Виктор Чебаков. - Безусловно, планируем продолжить работу в этом направлении и дальше. Кроме того, думаем продвинуть на двух крупных площадках и образовательные курсы в сфере цифровизации.

Отметим, в Югре действует гибкая и мудрая стратегия и тактика продвижения товаров на внешний рынок.

- Мы применяем комплексный подход по поддержке экспорта, - рассказал Виктор Чебаков. - Начинаем с изучения экспортного потенциала компании, проводим маркетинговые исследования, определяем перспективные рынки сбыта.

А уже затем, по словам руководителя Центра поддержки экспорта, сотрудники Центра вместе с представителями компании думают над тем, как сделать экспортное предложение привлекательным, заманчивым для потенциальных потребителей: создают презентационные материалы, переводят их на иностранные языки. Следующий этап - переход к активному продвижению компаний на международных электронных торговых площадках.

Важно, что в Югре власти помогают найти и партнеров для потенциальных экспортных предприятий. Помогают им представить товары на выставках и т. д. Причем следуют до конца, вплоть до сопровождения сделки и подготовки проекта экспортного контракта.

Виктор Чебатков привел в пример успешные югорские предприятия, которые уже работают на международных площадках.

Одно из них - компания "Вишки", которая производит принтеры для печати с фольгой. У нее десятки стран-партнеров, она стоит в одном ряду с китайскими, американскими и канадскими производителями.

Как рассказал руководитель Центра информационно-консультационного сопровождения Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Андрей Зубарев, в Югре существует навигатор мер поддержки. Он помогает с легкостью подобрать для компании самую оптимальную из них.

Для цифровых компаний в регионе действуют налоговые льготы, специальное кредитование, по которому уполномоченные банки предоставляют займы по льготной ставке от 1 до 5 процентов годовых. Еще один вид поддержки - это гранты для IT-компаний. Отметим, и в этой части разработано несколько направлений - поддержка проектов внедрения отечественных IT-решений, а также поддержка малых инновационных предприятий.

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Напомним, XII Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС собрал участников из 70 стран и 77 регионов России. Так, в Ханты-Мансийск прибыли международные эксперты по информационным технологиям, руководители и ведущие эксперты государственных структур ЮАР, Индии, Аргентины, Кении, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Армении, Кыргызской Республики и представители Ассамблеи народов Евразии.

Программа форума включает 45 деловых мероприятий.