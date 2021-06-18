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18.06.2021 15:39
Рубрика: Культура

Фото: В Екатеринбурге за два дня поставили оперу Вагнера "Золото Рейна"

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Сегодня вечером в Екатеринбурге - громкая премьера знаменитой оперы Рихарда Вагнера "Золото Рейна". Постановка уникальна по многим параметрам и стала событием международным. Мало того - публика услышала ее заранее: интерес к спектаклю оказался столь велик, что билеты разлетелись еще в прошлом году, и тогда решили обратиться к европейской практике, объявив их продажу на прогон - и снова аншлаг.

- Опера на сцене Свердловской государственной филармонии ставится впервые, тем более, не в концертном, а в полусценическом исполнении, и я впервые пожелал зрителям хорошего просмотра, а не прослушивания, - сказал директор филармонии Александр Колотурский. - И пригласить зрителей на генеральную репетицию мы решились тоже впервые в нашей истории.

Фото: Валерий Кичин
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Постановки "Золота Рейна" в России можно пересчитать по пальцам: опера, написанная Рихардом Вагнером на собственное либретто, слишком сложна для реализации, да и для восприятия широкой публикой. Тем удивительнее еще один факт - над этой постановкой дирижер Кристоф Штеккер, режиссер-постановщик Георг Блюмль и вокалисты из Германии и России работали… два дня. Две репетиции для создания ансамбля, работы солистов с оркестром, постановки мизансцен, отработки оригинальной световой партитуры (художник по свету - Кори Кассио, Германия, автор видеоконтента - Лиллеван, Ирландия). Но в искусстве дерзкие проекты часто обречены на успех, при условии, что их затевают профессионалы высокого класса.

- Две репетиции и выход на публику - это риск, - признается Кристоф Штеккер. - Но я понял, что русские - гении импровизации.… И что с ними я тоже стал немного русским.

Оркестр, который исполнял сложнейшую музыку Вагнера, репетировал чуть дольше, чем вокалисты - с 10 июня, когда в Екатеринбурге начала работу Международная молодежная оркестровая академия. Эта школа профессионального мастерства проводится с 2014 года, на несколько летних дней объединяя студентов ведущих музыкальных вузов Германии и артистов Уральского молодежного симфонического оркестра. Студенты создают Чайковский-оркестр, который в этом году и представил уральцам вагнеровский шедевр. Помимо репетиций и выступлений, гости успели познакомиться с Екатеринбургом, а в шахте-музее в Березовском для них провели мастер класс по золотодобыче. Музыканты встретились со студентами Уральского горного университета и приняли участие в дискуссии "Природа и человек".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Возвращаясь к опере: два с половиной часа без антракта зал слушал, затаив дыхание. Полусценическое воплощение позволило исполнителям обрисовать характеры своих героев не только средствами вокала, но и драматическими штрихами: три русалки, дочери Рейна (Клавдия Башкирцева, Евгения Чернова и Елена Сидоренко), насмешливы и легкомысленны, "полубог"-искуситель Логе (Маркус Шефер) чертовски обаятелен, нерешительный бог Вотан (Герт Смитс) никак не может найти общий язык с ревнивой супругой, великаны-строители Фафнер и Фазольт (Лукаш Конечны и Йоахим Хехбауэр) похожи на честных простоватых прорабов, нибелунг Альберих (Оливер Цварг) страшен и жалок в своей одержимости… Опера, написанная полтора века назад, современна, ведь жажда власти и золота всегда губительна для любви. "А боги и люди совсем не изменились", - говорит Елена Жидкова, исполнительница партии богини Фрики.

Второй показ оперы пройдет завтра в Нижнетагильской филармонии, а в конце августа "Золото Рейна" прозвучит в концертных залах и в формате open air в городах Баварии (Германия).

Кстати

Трансляция оперы "Золото Рейна" состоится в режиме онлайн на сайте Свердловской государственной филармонии 18 июня в 16.30 по московскому времени.

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