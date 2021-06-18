Птицефабрика под Челябинском сгорела из-за удара молнии

В Челябинской области ликвидируют последствия крупного происшествия на птицефабрике "Равис" в поселке Рощино. По данным испытательной пожарной лаборатории, причиной возгорания мог стать грозовой разряд, попавший в крышу, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о пожаре на предприятии поступило вчера в седьмом часу вечера, - пояснили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Загорелась кровля и внутренние помещения птичника на площади 3,8 тысяч квадратных метров.

Персонал предприятия самостоятельно покинул опасную зону. Погибших и пострадавших нет. Однако в связи с масштабами ЧП к тушению были привлечены более 80 огнеборцев и 26 единиц техники.

Пожар удалось локализовать только через три часа. Открытое горение ликвидировано в 22.38. Размеры причиненного стихией ущерба устанавливаются, отметили в ведомстве.