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18.06.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области раскрыли схему легализации тысяч незаконных мигрантов

Текст: Михаил Фалалеев

Уголовное дело против пяти руководителей и десяти участников преступного сообщества, занимавшихся организацией незаконной миграции, возбудили в Челябинской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Алексей Филиппов
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По словам Волк, мошенники за денежное вознаграждение предоставляли иностранцам незаконные миграционные услуги. Криминальное сообщество состояло из четырех функционально обособленных групп. Одна из них готовила поддельные трудовые договоры и искала граждан, имеющих в собственности жилье на территории региона. По адресам этих жилых помещений фиктивно регистрировались мигранты. Другая группа, помимо выполнения аналогичных функций, оформляла фиктивные браки между гражданами России и иностранцами. Обязанности участников третьей и четвертой групп сводились в основном к мнимому приему экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

Таким способом они легализовали в России более десяти тысяч незаконных мигрантов.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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