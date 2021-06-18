В Челябинской области раскрыли схему легализации тысяч незаконных мигрантов

Уголовное дело против пяти руководителей и десяти участников преступного сообщества, занимавшихся организацией незаконной миграции, возбудили в Челябинской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, мошенники за денежное вознаграждение предоставляли иностранцам незаконные миграционные услуги. Криминальное сообщество состояло из четырех функционально обособленных групп. Одна из них готовила поддельные трудовые договоры и искала граждан, имеющих в собственности жилье на территории региона. По адресам этих жилых помещений фиктивно регистрировались мигранты. Другая группа, помимо выполнения аналогичных функций, оформляла фиктивные браки между гражданами России и иностранцами. Обязанности участников третьей и четвертой групп сводились в основном к мнимому приему экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

Таким способом они легализовали в России более десяти тысяч незаконных мигрантов.