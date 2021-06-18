В Екатеринбурге "экстрасенс" выманила у клиентки 890 тысяч рублей

Предприимчивая екатеринбурженка, утверждавшая, что является обладательницей магических способностей, признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Девушка Снежана 1990 года рождения осенью прошлого года разместила в интернете объявление о предоставлении услуг экстрасенса. С ней связалась женщина, которая хотела разыскать своего бойфренда и вернуть его в семью. Фигурантка предложила провести специальный ритуал, разумеется, не бесплатно.

"Убедившись, что клиентка ей доверяет, "экстрасенс" убедила женщину, что требуется снять "порчу и приворот" с ее мужчины. Они несколько дней общались по телефону, злоумышленница уверяла, что их договоренности нужно держать втайне от всех", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Обратившаяся за помощью женщина несколько раз переводила гадалке деньги на счет, та говорила, что все идет по плану - ритуал она проводит. В общей сложности девушке удалось так выманить более 890 тысяч рублей. Само собой, желаемого клиентка от нее не получила.

"В ходе рассмотрения дела "экстрасенс" признала вину в полном объеме. Чкаловский районный суд Екатеринбурга учел, что подсудимая возместила материальный ущерб в полном объеме, ей назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей", - передает облпрокуратура.