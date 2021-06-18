Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17 июня 2021 года № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

По состоянию на 17.06.2021 в Кемеровской области - Кузбассе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

На 22 неделе (31.05.2021 - 06.06.2021) зарегистрирован подъем заболеваемости на 5,9 %. По итогам 23 недели (07.06.2021 - 13.06.2021) рост заболеваемости составил 24,5 %.

Ежедневный прирост на 22 - 23 неделях составлял 4,5 % - 8,8 %.

На текущей 24 неделе (14.06.2021 - 20.06.2021) продолжается прирост числа заболевших лиц новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

По итогам 23 недели (07.06.2021 - 13.06.2021) из 34 муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 18 муниципальных образованиях от 30,0 % до 400,0 %.

В абсолютных числах на 23 неделе (07.06.2021 - 13.06.2021) уровень заболеваемости определяли 12 муниципальных образований (Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Юргинский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Междуреченский городской округ, Прокопьевский городской округ, Осинниковский городской округ, Кемеровский муниципальный округ, Анжеро-Судженский городской округ, Промышленновский муниципальный округ, Мысковский городской округ, Киселевский городской округ), на долю которых приходится 81,6 % от общего числа выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Еженедельно, начиная с 22 недели, в Кемеровском городском округе удельный вес числа заболевших составляет 27,0 % - 30,0 % от областного показателя.

Рост числа заболевших отмечается в возрастных группах: 15-17 лет - в 3,0 раза, 18-29 лет - на 69,7 %, 30-49 лет - на 34,2 %, 50-64 лет - 22,3 %, 65 лет и старше - на 8,4 %.

На долю работающего населения приходится 41,0 % от общего числа заболевших, что на 6,0 % выше уровня предыдущей 23 недели.

Учитывая вышеизложенное, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктом 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Губернатору Кемеровской области - Кузбасса (С.Е. Цивилеву):

1.1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, относящимся к приоритету 1-го уровня вакцинации в соответствии с Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н:

взрослым, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора:

- в медицинских организациях;

- в образовательных организациях;

- в организациях социального обслуживания;

- в многофункциональных центрах.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области -Кузбасса, в сферах, установленных подпунктом 1.1. пункта 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 18.07.2021 организовать и обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60 % от общей численности работников;

2.2. обеспечить проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (письмо Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкцией Минздрава России по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Кемеровской области - Кузбасса:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Министру здравоохранения Кузбасса (М.В. Малину):

5.1. обеспечить ежедневное предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций и декретированных групп;

5.2. обеспечить предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".

6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" (А.В. Бачина):

7.1. осуществлять в ежедневном режиме мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в разрезе муниципальных образований, возрастных групп, декретированных контингентов;

7.2. проводить в еженедельном режиме мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди привитых лиц;

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Н.В. Кутькину, заместителя главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, Е.С. Парамонову, заместителя главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу Е.И.Окс







