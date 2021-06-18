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18.06.2021 16:43
Рубрика: Экономика

Ростуризм накажет отели за низкое качество сервиса аннулированием "звезд"

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм намерен контролировать качество услуг отелей и аннулировать сертификаты о присвоении "звезд" при несоответствии качества сервиса заявленному уровню. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-совещания с регионами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Будем действовать жестко, вплоть до аннуляции свидетельства о классификации за несоответствие требованиям", - сказала она.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как пояснила глава Ростуризма, ведомство будет направлять жалобы в аккредитирующие организации с просьбой инициировать дополнительные проверки отелей. После получения сертификата о присвоении отелю определенной категории, возникает обязанность бизнеса поддерживать заявленный уровень качества и набора услуг, пояснила она.

Глава Ростуризма также обратила внимание на необходимость выдерживать соотношение цены и качества услуг. "Если отель продает в высокий сезон последние номера по цене выше цены этого же самого номера в низкий сезон, - что есть рынок и динамическое ценообразование, то хотелось бы напомнить предприятиям, что услуга переходит на уровень "плюс одна звезда". То есть повышение цены автоматически накладывает новые требования на услуги и сервисы. Например, повышенная частота смены белья, иной формат завтрака", - сказала Догузова.

Она пояснила, что эти требования нигде не зафиксированы и не являются обязательными. Но это принятая мировая практика, которой стоит следовать.

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