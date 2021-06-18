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18.06.2021 03:30
Рубрика: Экономика

РЖД назначили на лето 2021 г. больше дополнительных поездов, чем до пандемии

Текст: Евгений Гайва
В летний период планируется назначить 1,2 тысячи дополнительных поездов в основном для перевозки пассажиров на курорты Краснодарского края, сообщили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД). Это больше, чем было дополнительных поездов в 2019 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В случае наличия повышенного спроса возможно назначение дополнительных поездов, не предусмотренных графиком движения. В настоящее время запланировано 1,2 тысячи дополнительных назначений поездов", - отметили в ФПК. Из них 706 дополнительных поездоназначений придется на курорты Северного Кавказа.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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По данным компании, в 2019 году на летний период было сделано 990 дополнительных поездоназначений, в том числе 490 - в сообщении с курортами Северного Кавказа.

По состоянию на 14 июня 2021 года на сети железных дорог России в направлении Анапы, Геленджика, Сочи, Адлера реализовано 1,2 млн билетов на июнь, июль и август 2021 года. Это на 3% выше показателей за аналогичный период 2019 года на этих же направлениях.

В период отпусков наибольшим спросом у пассажиров пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Чебоксар, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска и других городов в направлении популярных курортов Черноморского побережья: Анапы, Адлера, Новороссийска, Имеретинского курорта и в обратном направлении, отметили в ФПК.

Как пояснили в компании, также возможно регулировать составность поездов в зависимости от спроса на перевозки.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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