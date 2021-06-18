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18.06.2021 01:50
Рубрика: Общество

Сегодня выпускники школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Текст: Мария Агранович
Фото: Юрий Смитюк /ТАСС Фото: Юрий Смитюк /ТАСС
Фото: Юрий Смитюк /ТАСС

Сегодня, 18 июня, выпускники российских школ сдают Единый госэкзамен по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Биологию выбрали около 149 тысяч человек, из которых 127 с лишним тысяч - выпускники этого года. В экзаменационной работе 28 заданий, поделенных на две части. На все про все у ребят есть 3 часа 55 минут (235 минут). Это на 25 минут больше, чем в прошлом году - существенное увеличение. Минимальный балл на ЕГЭ по биологии - 36. Ниже этой планки вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее пятого июля.

Интересная история с ЕГЭ по иностранным языкам. Он изначально разделен на письменную и устную части, которые проводятся в разные дни. 18 июня участники ЕГЭ сдают письменную часть работы, а устная (раздел "Говорение") пройдет 21 и 22 июня. Но "Говорение" сдается по желанию. За письменную часть можно получить максимум 80 баллов, за устную - еще плюс 20. То есть, сдав ЕГЭ только сегодня, стобалльником не стать, как ни крути. Так что если вы хотите поступать на специальность, где иностранный язык - профильный предмет, лучше сдавать обе части. Напомним, сейчас сдать ЕГЭ можно по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку - 29 заданий. На выполнение работы по любому языку дается ровно 3 часа (180 минут).

Конечно, из года в год большинство выбирает английский язык. В этом году на него зарегистрировались почти 102 тысячи человек, из них более 90 тысяч - выпускники текущего года. Немецкий язык планируют сдавать около полутора тысяч участников, французский - 907 человек, китайский - 209 человек, испанский - 171 человек. Установленный минимум на ЕГЭ по иностранным языкам - 22 балла. Результаты станут известны не позднее седьмого июля.

Основной период ЕГЭ подходит к концу - впереди, кроме устной части ЕГЭ по иностранным языкам, только информатика - 24 и 25 июня. Резервные дни: 28 и 29 июня, 2 июля.

Общество Образование ЕГЭ в России

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