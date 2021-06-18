Штайнмайер: Война немцев против Советского Союза была варварством убийц

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым немецким лидером, официально посетившим Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст" - историческое место, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года вермахт подписал акт о безоговорочной капитуляции перед державами-победительницами.

Там господин Штайнмайер открыл документальную выставку "Масштабы преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне" и выступил с памятной речью в преддверии 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Текст выступления, которое продолжалось более получаса, опубликован на президентском сайте, в том числе в переводе на русский, белорусский, украинский и английский языки. Как ожидается, 22 июня Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в церемонии возложения венков к мемориалу в берлинском районе Панков - одному из трех главных советских воинских комплексов, где захоронены более 13 тысяч красноармейцев, павших в боях за Берлин в апреле-мае 1945 года.

"С первых же дней наступление германских войск было движимо ненавистью: антисемитизмом и антибольшевизмом, расовым безумием в отношении славянских и азиатских народов Советского Союза. Те, кто вел эту войну, убивали людей всеми мыслимыми способами, проявляя невиданные прежде жестокость и зверства. Те, кто был ответственен за эту войну, пытаясь к тому же обосновать свой националистический бред немецкой культурой и цивилизацией, ссылаясь на Гёте и Шиллера, Баха и Бетховена, опорочили всю цивилизацию в целом, нарушили любые принципы гуманности и права. Война немцев против Советского Союза была варварством убийц. Как бы тяжело нам ни было, мы обязаны помнить об этом! Память об этом аде, об абсолютной вражде и расчеловечивании других людей - эта память остается долгом для нас, немцев, и предупреждением для всего мира" - сказал президент ФРГ.

"Сотни тысяч советских солдат погибли на фронтах, умерли от голода, были расстреляны уже в первые месяцы войны, летом 1941 года. Сразу же с наступлением германских войск началось убийство еврейских мужчин, женщин и детей расстрельными командами СД, СС и их пособниками. Сотни тысяч мирных жителей Украины, Беларуси, стран Балтии и России стали жертвами бомбардировок, подверглись беспощадному преследованию и истреблению за партизанскую борьбу. Города разрушались, деревни сжигались. На старых фотографиях лишь обугленные кирпичные трубы печей возвышаются над опустошенной местностью. В результате эта война стоила Советскому Союзу 27 миллионов жизней. 27 миллионов человек нацистская Германия убила, уничтожила, истребила, уморила голодом, замучила до смерти подневольным трудом. 14 миллионов из них были мирными жителями. Никто в этой войне не принес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - напомнил соотечественникам Штайнмайер.

Напомнил он и о "генеральном плане Ост" ("Вся европейская часть Советского Союза, целые области нынешних Украины и Беларуси должны были быть "зачищены" и подготовлены для немецкой колонизации. Города-миллионники - нынешний Санкт-Петербург, Москву или Киев - предполагалось сровнять с землей), и о преступном "приказе о комиссарах", которых надлежало "уничтожать на месте", и о бесчеловечном отношении к советским военнопленным, и о преступлениях за линией фронта, которые совершали не только эсэсовцы, но и солдаты верхмата. "Много, слишком много времени понадобилось нам, немцам, чтобы признаться самим себе в этом факте", - подтвердил немецкий президент.

Он призвал немцев помнить о том, что Германия вела против СССР именно "захватническую войну на уничтожение". "Любая война несет с собой опустошение, смерть и страдания. Однако эта война была другой. Она явила миру варварство, совершенное немцами. Она стоила жизни миллионам людей, обратила в руины целый континент … Тем не менее, эти миллионы не настолько глубоко запечатлены в нашей коллективной памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность, - признал Штайнмайер. - Война все еще ощутима, как шрам, если провести по нему пальцами. Но делаем ли это мы, немцы? Обращаем ли мы наш взор туда, на слишком мало знакомый нам восток нашего континента? Кому в Германии известен Малый Тростенец под Минском, где между 1942 и 1944 годами было убито не менее 60 тысяч человек? Или деревенька Хатынь, которую летом 1943 года сровняли с землей и убили всех ее жителей, половина из которых были дети? Кому известна Корюковка на севере Украины, где в течение двух суток 6 700 мужчин, женщин и детей стали жертвами самой масштабной и жестокой карательной акции Второй мировой войны? Кому известен город Ржев, расположенный не так далеко от Москвы? А ведь только там Красная Армия в нескончаемой битве потеряла погибшими и ранеными более миллиона солдат. Кому известен городок Мизоч, все еврейское население которого было расстреляно перед городскими воротами в течение одного дня, 14 октября 1942 года? "Тихо лежат мертвые тела, погребенные во дворах среди бурьяна. Тишина эта страшнее слез и проклятий, ужаснее стенаний и криков боли", - писал Василий Гроссман осенью 1943 года. Но сквозь эту тишину их можно услышать - рассказы выживших, советских военнопленных, подневольных работников, изгнанных и ограбленных до нитки мирных жителей, красноармейцев, которым еще предстояло обратить в бегство и разгромить вермахт".

"Преступления, совершенные немцами в этой войне, лежат бременем на нас, как гнетут они и потомков жертв... Над всеми нами довлеет тот факт, что именно наши отцы, деды, прадеды вели эту войну и были причастны к этим преступлениям. Над нами довлеет то, что слишком многие виновные в тягчайших преступлениях не были привлечены к ответственности. Над нами довлеет то, что мы слишком долго не признавали жертв на оккупированном востоке жертвами... Я бы очень хотел, чтобы молодежь посещала в том числе и забытые места на востоке нашего континента точно так же, как люди приходят на мемориалы Второй мировой войны на западе. Это стало бы важным вкладом в нашу общую память… То, что после всего случившегося немцы сегодня именно в этих самых местах ощущают гостеприимство со стороны жителей Беларуси, Украины или России, что их... встречают с добрым сердцем, - все это иначе, как чудом, назвать нельзя. Шесть лет назад, в годовщину окончания войны, мне, в то время министру иностранных дел Германии, в Волгограде, бывшем Сталинграде, был оказан торжественный прием в присутствии многочисленных ветеранов. С гордо поднятой головой, в своей военной форме, которая стала им уже слишком велика, они отдавали мне воинскую честь, и слезы стояли в их глазах. Этот момент останется одним из самых трогательных, запечатлевшихся навсегда воспоминаний моей жизни", - заключил Франк-Вальтер Штайнмайер.