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18.06.2021 16:17
Рубрика: Происшествия

СК отправил в суд одно из самых громких дел о "таганской" банде

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет России отправил в суд одно из самых громких уголовных расследований о банде "Таганская". При этом ведомство продолжает расследование по другим эпизодам преступной группировки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников

"Долгие годы все эти преступления оставались нераскрытыми, так как члены банды умело маскировали ее деятельность под ряд частных охранных предприятий и служб безопасности страховых фирм. Однако следователям СК России совместно с сотрудниками оперативных служб удалось выйти на ряд участников "Таганской ОПГ". Преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности ее руководителя Игоря Жирноклеева, а затем и ряда других участников", - объяснили в ведомстве.

Завершено расследование дела только против бывших членов преступной группировки "Таганская" Григория Рабиновича, Игоря Жирноклеева, Олега Русанова, Бориса Третьяка, Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова, Германа Гришина, Генадия Лукьянова, Сергея Щербакова, Сергея Щукарева и Марата Янбухтина.

По версии СК, в 1991 году Жирноклеев совместно с Александром Грабером, скончавшимся в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году, создали банду "Таганские". Позже, с конца 2002 - начала 2003 годов, Жирноклеев уже совместно с Григорием Рабиновичем на базе этой банды создал преступную группировку.

Банда за 20 лет существования собрала очень серьезный арсенал оружия, взрывчатки, и все это хранилось в тайниках, которые правоохранители вскрыли только 18 марта 2019 года.

В структуре преступного сообщества были созданы подразделения наружного наблюдения и техническая служба, которые вели наблюдение за жертвами, маршрутами их передвижения, а также разрабатывались пути отхода для преступников после совершения преступлений.

Список жертв огромен. Бандитами совершены убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева, пособничество в убийстве Аслана Усояна, известного как "Дед Хасан", убийство бизнесмена из Москвы, сотрудника юридического отдела ОАО "Универмаг Москва", одного члена своей банды, предпринимателя из Ярославской области, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.

Фото: Из материалов дела
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Члены преступного сообщества совершили хищение прав собственности на принадлежащее ОАО "Роспищепром" здание, расположенное по 1-му Тверскому-Ямскому переулку в Москве. Сами лидеры преступного сообщества Жирноклеев и Рабинович, узнав о том, что генеральному директору Валерию Журавлеву стало известно об этом, и он собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях по переоформлению права собственности на здание, решили его убить. В преступлении участвовали семь членов банды. Вечером 6 февраля 2008 года, когда Журавлев направлялся от служебного автомобиля к подъезду своего дома, его убили. Нападавшие похитили находящуюся при нем сумку с документами ОАО "Роспищепром", которую передали члену банды для дальнейших действий по отчуждению имущества акционерного общества.

Один из членов банды Юрий Малиновский уже получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей. Расследование других эпизодов банды продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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