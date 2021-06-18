Следствие просит суд арестовать экс-зампреда ЦБ Корищенко по делу о растрате

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Корищенко К . Н. Об этом в пятницу корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Тверского суда. Там уточнили, что Константин Корищенко обвиняется в особо крупной растрате. В настоящее время профессор Корищенко заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы. С 2002 по 2008 год он занимал должность заместителя председателя Банка России.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Константин Николаевич Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Игоревич Пальчун. Обоих обвиняют в особо крупной растрате.

При этом проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе. Дело профессора расследует Следственный департамент МВД России.