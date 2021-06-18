СМИ: США приостановили военную помощь Украине на 100 млн долларов

США приостановили исполнение плана военной помощи Украине на 100 млн. долларов перед саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Об этом, как сообщает ТАСС, в пятницу пишет издание "Politico" со ссылкой на свои источники.

Как уточняется в публикации, "заморозка" военной помощи Киеву является временной мерой и включает приостановку поставок летального вооружения. В его номенклатуру входят системы ПВО ближнего радиуса действия и ПТРК.

Напоминаем, что ранее Пентагон одобрил два пакета поставок оружия Украине в 2021 году на общую сумму 275 млн. долларов.