Соцсети могут обязать удалять информацию о самодельном оружии

Соцсети могут обязать удалять любую информацию, где рассказывают и показывают изготовление самодельного огнестрельного оружия и взрывных устройств. С таким предложением выступил Госсовет Татарстана и внес законопроект в Госдуму.

Также в документе предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, распространяющих "публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан".

В пояснительной записке отмечается, что трагические события в казанской школе 11 мая стали поводом для подобной инициативы.