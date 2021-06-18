Турция провела успешное испытание высокоточной противокорабельной ракеты Atmaca. Об этом в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Стальной меч нашей родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как она будет принята на вооружение", - заявил в пятницу турецкий лидер.

Как ранее сообщало турецкое информационное агентство Anadoulu, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал охарактеризовал Atmaca, как высокоточную противокорабельную ракету дальнего действия класса "земля-земля". Она будет установлена ​​на борту корветов класса Ada, будущих фрегатов класса Istanbul и противовоздушных средств класса TF2000 и, как ожидается, заменит произведенный в США аналог Harpoon.

Дальность поражения Atmacaс с осколочно-фугасной боевой частью весом 250 килограмм составляет более 220 километров (124 морских мили), что создает угрозу для целей, находящихся далеко за пределами видимости. Система также обеспечивает возможность обновления цели поражения в полете, повторной атаке и при прерывании ее миссии через модернизированный цифровой канал передачи данных.