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18.06.2021 23:22
Рубрика: В мире

Турция провела успешное испытание высокоточной противокорабельной ракеты

Текст: Андрей Васильев

Турция провела успешное испытание высокоточной противокорабельной ракеты Atmaca. Об этом в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Стальной меч нашей родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как она будет принята на вооружение", - заявил в пятницу турецкий лидер.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Как ранее сообщало турецкое информационное агентство Anadoulu, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал охарактеризовал Atmaca, как высокоточную противокорабельную ракету дальнего действия класса "земля-земля". Она будет установлена ​​на борту корветов класса Ada, будущих фрегатов класса Istanbul и противовоздушных средств класса TF2000 и, как ожидается, заменит произведенный в США аналог Harpoon.

Дальность поражения Atmacaс с осколочно-фугасной боевой частью весом 250 килограмм составляет более 220 километров (124 морских мили), что создает угрозу для целей, находящихся далеко за пределами видимости. Система также обеспечивает возможность обновления цели поражения в полете, повторной атаке и при прерывании ее миссии через модернизированный цифровой канал передачи данных.

В мире Ближний Восток Турция

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