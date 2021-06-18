Упрощен порядок предоставления компенсаций за проезд пенсионерам-северянам

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил порядок предоставления компенсаций за проезд к месту отдыха тем пенсионерам-северянам, которые обращаются за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. По ним в железнодорожных кассах они получают бесплатные билеты.

Раньше для выдачи такого талона пенсионерам было необходимо предъявлять подтверждающий документ из санатория или дома отдыха. Иногда требовалась справка от "РЖД" о стоимости проезда.

Эти требования премьер упразднил. Новый порядок касается граждан, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности.