Урожай собранных в лесах ягод вырос вдвое

За прошлый год в российских лесах было собрано 338 тонн дикорастущих плодов и ягод, подсчитали в Рослесинфорге. Этот рекордный результат оказался вдвое выше, чем в 2019 году. Тогда было собрано 163 тонны дикоросов.

"Речь идет о таких дикорастущих плодах и ягодах, как, например, клюква, черника, облепиха, брусника и другие, - уточнили в Рослесинфорге. - Больше всего диких ягод и плодов в 2020 году заготовили в Сибири, а именно в Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области".

Рост урожая оказался пропорционален увеличению площади взятых в аренду для сбора дикоросов участков леса. В 2020 году сборщикам были переданы 123,8 тыс. га лесов, тогда как годом ранее только 55,6 тыс. га. Число арендаторов тоже выросло в полтора раза, отметили в организации.

По данным Рослесинфорга, 64% урожая было собрано пятью арендаторами лесных участков на площади в 4,2 тыс. га. Наиболее успешные заготовители оказались в Алтайском, Камчатском и Приморском краях, а также в Карелии.

"Всего в России в промышленных масштабах деятельность по сбору лесных плодов и ягод ведут 52 предприятий из 14 регионов страны, четверть из них - индивидуальные предприниматели, - подвели итог в Рослесинфорге. - Больше всего организаций - девять - зарегистрировано в Северной Осетии".