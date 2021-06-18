В Android появится революционная функция. Она уже есть в iPhone

Разработчики из Google готовят новую возможность, которая будет внедрена в Android. Речь идет о том, чтобы задействовать для поиска смартфона окружающие устройства.

Как пишет XDA Developers, описание функции было обнаружено в коде бета-версии Google Play Services. Она "позволит телефону помогать в обнаружении устройств, принадлежащих вам и другим людям" - гласит одна из строк кода.

Глобальный поиск с использованием других Android-устройств станет аналогом "Локатора" от Apple - технология уже используется в iPhone, iPad и метках AirTag. Технология подразумевает использование Bluetooth, и пропавшее устройство не обязательно должно быть подключено к интернету.