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18.06.2021 18:32
Рубрика: Экономика

В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах

Текст: Евгения Думанская

Банк России в ходе поведенческого надзора выявил ряд недобросовестных практик при заключении договоров страхования. Как рассказали в регуляторе, были приняты меры надзорного реагирования, и страховщикам дали рекомендации.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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В частности, Банк России считает недопустимым навязывание дополнительных услуг при оформлении страховок. Агенты могут предлагать потребителю дополнительные услуги и продукты, которые не связаны со страхованием.

Стоят такие услуги значительно дороже, но их покупка маскируется под заключение договора страхования и зачастую оплачивается одним платежом. Если же клиент досрочно погасит кредит, для которого оформлялась страховка, он сможет вернуть деньги только за полис.

В качестве еще одной проблемы регулятор обозначил недостаточное информирование граждан.

"Например, лицам с инвалидностью либо с хроническими заболеваниями продают страховые продукты, условия которых не распространяются на таких потребителей. Агент не рассказывает об исключениях из страхового покрытия, и в результате гражданин получает договор, который заведомо не может быть выполнен", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также были обнаружены случаи, когда клиента уверяли, что покупка страховки поможет получить более выгодные условия по кредиту, а при досрочном погашении можно будет вернуть часть страховой премии.

Однако на практике потребителю продавали сразу два полиса по разной цене, один из которых никак не влиял на получение кредита, а при досрочном погашении можно было вернуть только часть средств по одному, более дешевому полису.

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