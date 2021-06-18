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18.06.2021 14:26
Рубрика: Власть

В Госдуме сообщили о направлении доработки отклоненного Путиным проекта о фейках

Текст: Татьяна Замахина
Госдума после вето президента на закон о правилах цитирования журналистами других СМИ возьмется за его доработку. О ее направлениях рассказали журналистам в профильном комитете ГД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому редакции СМИ должны нести ответственность за цитирование ложной и противоправной информации других СМИ.

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Документ, с инициативой принятия которого выступили представители думского комитета по информполитике Сергей Боярский и Евгений Ревенко, был одобрен Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно инициативе, редакцию оштрафуют за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов последних установить и привлечь к ответственности нельзя.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, с чем связано отклонение закона. По его словам, "у президента появились вопросы к некоторым частям этого документа - в частности, к тем, где идет речь об освобождении от ответственности". "Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью", - сказал Песков.

Решение будет приниматься новым созывом Госдумы, подтвердил журналистам председатель профильного комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Закон не будет "похоронен", его необходимо принимать, ведь проблема есть, уверен парламентарий. "Она связана с существующей сегодня безответственностью СМИ за перепечатку других материалов, - уточнил депутат. - Когда кто-то перепечатывает кусок с "чернушного" сайта, это не может быть ничем иным, как чернушной кампанией, и ответственность за это должна быть".

Отвечая на вопрос "РГ", Хинштейн пояснил, что доработка будет вестись в том направлении, которые обозначил президент в замечаниях к документу. Они касаются условий освобождения от ответственности за распространение недостоверной информации, пояснил парламентарий. "Именно в этом направлении будет дорабатываться… Нам все-таки здесь сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова", - резюмировал Хинштейн.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение президента, сообщила пресс-служба Совета. "Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере с самого начала возражала против этого законопроекта, подразумевающего ответственность не только редакции, но и главного редактора, причем задним числом, - пояснил позицию СПЧ его член Леонид Никитинский. - Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф. Президент дал сигнал, мы этим удовлетворены".

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