В Иране прошли выборы нового президента, который займет пост на ближайшие четыре года, сменив Хасана Роухани. Голосующие выбирали между четырьмя кандидатами. Но главным претендентом считается глава судебной власти Ирана 60-летний Эбрахим Раиси, который уже выставлял свою кандидатуру в 2017 году, однако проиграл Роухани.

У Раиси религиозное образование, он специалист по исламскому праву, принадлежит к "Ассоциации боевого духовенства" - реформистской исламской политической партии. Некоторые называют его наиболее вероятным преемником Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Раиси находится под санкциями США и Евросоюза по подозрению в нарушении прав человека, а именно - в причастности к казням политических заключенных в Иране в 1988 году.

Что касается программы Раиси, то, судя по его высказываниям, он считает санкции против Ирана возможностью развить собственное производство в самых разных сферах (так называемая "экономика сопротивления"). При этом кандидат в президенты выступает за исламизацию во многих областях, например в высшем образовании, и за введение цензуры в интернете. Также Раиси говорил о намерении увеличить в три раза госпособия для малоимущих и создать порядка шести миллионов рабочих мест. Во внешней политике он намерен, судя по его ответам журналистам, устанавливать связи "со всеми странами, кроме Израиля".

Как заявил на днях замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, "позиция Раиси по внешней политике, как показали заявления в ходе избирательной кампании, является реалистичной, и кандидат склонен к сотрудничеству с международным сообществом... Его взгляды на ядерную сделку и текущие переговоры также отражают эти реализм и прагматизм".

Что интересно, экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад, который ранее собирался выставить свою кандидатуру на нынешних выборах, но был дисквалифицирован, заявил в день голосования, что не пойдет на избирательный участок, поскольку "результат выборов очевиден".

Согласно Студенческому центру опросов общественного мнения (ISPA), за день до выборов за Эбрахима Раиси планировали отдать голоса 63,7 процента избирателей, намеревающихся пойти на выборы. За трех других кандидатов, Мохсена Резаи, Амира Хашеми и Абдольнасера Хеммати - менее десяти процентов. При этом посетить избирательные участки планировали лишь 42 процента избирателей, еще 7 процентов колебались.

Раиси считает санкции против Ирана возможностью развить собственное производство в самых разных сферах

Избирателей в первую очередь волнует непростая экономическая обстановка внутри страны - безработица, инфляция, рецессия, усугубляющая проблемы сельхозсектора, засуха... Поэтому главный вопрос - сможет ли новое правительство создать реальную экономическую программу по выходу из кризиса. Скорее всего, программа будет связана со смягчением санкций, потому что без этого изменить что-то внутри страны будет весьма сложно. Между тем консерваторы, как заявил во время предвыборного выступления кандидат Абдольнасер Хеммати, предпочли бы закрыть Иран от мира, в том числе и потому, что иначе так называемые "предприниматели от санкций", то есть те, кто получает выгоду от ограничительных мер, потеряют свои доходы. Надо напомнить, что президент в Иране не является лидером государства, он подчиняется Верховному лидеру, который имеет право отстранить его от власти.

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Александр Марьясов, посол РФ в Иране в 2001-2005 годах, эксперт клуба "Валдай"

Идти на выборы призвали все, начиная от аятоллы Хаменеи и президента Роухани и до политиков-прагматиков. Поэтому нельзя исключать, что Раиси выиграет уже в первом туре. Под него расчищали все электоральное поле. Убрали, например, из списка кандидатов Али Лариджани, экс-спикера парламента Ирана и советника Верховного руководителя, который по своему электоральному весу с точки зрения опыта и влияния гораздо сильнее Раиси. Соперники Раиси малоизвестны, в том числе и Абдольнасер Хеммати, представитель прагматиков. За Раиси же выступает весь истеблишмент Ирана, в том числе и консервативный. Неудача правительства Роухани с иранской ядерной сделкой только укрепили позиции консерваторов и вызвала и разочарование прагматиков-центристов, сторонников Роухани, и апатию населения.

Но что будет делать Раиси на посту президента? Сейчас он критикует Роухани за неудачи в политике и экономике, но сможет ли сам Раиси решить эти проблемы? Без решения ядерной проблемы каких-то серьезных сдвигов в экономике добиться вряд ли получится, тем более если останутся санкции, как бы ни делался упор на экономику сопротивления и развитие собственного производства. Без притока капитала и новейших технологий это окажется очень сложно. Поэтому Раиси продолжит переговоры по иранской ядерной сделке в Вене. Тем более что этих переговоров хочет и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, ведь если бы он их не одобрял, то иранская делегация стояла бы на совсем других позициях. Но тут вопрос - какая переговорная команда будет у нового президента?

Определенные круги радикалов все равно будут выступать против переговоров по ядерной сделке и говорить, что нельзя уступать американцам, которые опять предадут. Но Раиси, хотя он и консерватор, на посту президента вынужден будет стать прагматиком. При этом в целом позиция иранской стороны на переговорах может сделаться жестче. Роухани был готов к большим уступкам, чем Раиси. Пока что Иран продолжит превышать нормативы по ядерному производству, заложенные в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме, чтобы выторговать больше уступок. В сентябре-октябре, вероятно, станет понятно, насколько результативна такая политика.

Что касается взглядов Раиси - он консерватор, но не радикал. На посту президента вынужден будет позиционировать себя между консерваторами и прагматиками. И надо отметить, что он станет во всем выполнять волю Верховного лидера Ирана Хаменеи, даже намеками не пытаясь что-то противопоставить, как это делал Роухани.

Вариант, что Раиси станет преемником Верховного лидера, возможен. Хаменеи хочет, чтобы продолжателем его дела был религиозный деятель. И сейчас многое зависит от того, как Раиси покажет себя на президентском посту.