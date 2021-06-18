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18.06.2021 15:35
Рубрика: В мире

В конгрессе США поверили в угрозу НЛО

Текст: Максим Макарычев
Группа высокопоставленных американских политиков заявила, что НЛО представляют "проблему для национальной безопасности", после того как они получили новую информацию о неопознанных летающих объектах. Некоторым законодателям были предоставлены подробные сведения об отчете Пентагона, который должен быть опубликован до 25 июня.

Некоторые особенно впечатлительные конгрессмены заявили, что "они глубоко обеспокоены выводами военных, содержащимися в документе". В последние годы была выпущена серия правительственных видеороликов, показывающих неопознанные воздушные явления, или UFO (НЛО) - термин, предпочитаемый сообществом уфологов, включая кадры с военно-морского истребителя F-18, на которых был показан продолговатый объект, летящий по небу недалеко от Сан-Диего в 2004 году. В апреле этого года в сеть просочились фотографии и видео, сделанные представителями ВМС США, на которых были показаны объекты треугольной формы, гудящие в небе, а в мае появились кадры, сделанные военными, на которых был показан овальный летающий объект рядом с военным кораблем в Сан-Диего, который стал, своего рода, "горячей точкой" появления UFO в Соединенных Штатах.
В США рассказали о серьезном отношении к НЛО

"Мы серьезно относимся к проблеме необъяснимых воздушных явлений в той мере, в какой мы имеем дело с безопасностью военного персонала США или интересами национальной безопасности Соединенных Штатов, поэтому мы хотим знать, с чем имеем дело", - сообщил в интервью New York Post Шон Патрик Мэлони, конгрессмен-демократ из Нью-Йорка. На прошлой неделе Луис Элизондо, бывший директор Программы идентификации аэрокосмических угроз США, заявил газете Washington Post, что НЛО представляют серьезную угрозу Америке, добавив, что в этой стране фиксировались случаи, когда эти объекты якобы "мешали и фактически отключали наши ядерные возможности". "У нас также есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах эти объекты вмешивались в местные ядерные технологии и фактически включали их, размещали снимки в сети", - сказал Элизондо, не представив каких-либо деталей в подтверждение своих "гипотез".

Шквал недавних видеороликов и известие о выпуске отчета Пентагона, резюмирует Guardian, вызвали ажиотаж вокруг неопознанных летающих объектов, которых на самом деле не видели уже несколько десятилетий. Барак Обама недавно высказался на этот счет в эфире CBS, заявив, что "есть кадры и записи с объектами в небе, но мы точно не знаем, что это такое".

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