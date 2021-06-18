В конгрессе США поверили в угрозу НЛО

Некоторые особенно впечатлительные конгрессмены заявили, что "они глубоко обеспокоены выводами военных, содержащимися в документе". В последние годы была выпущена серия правительственных видеороликов, показывающих неопознанные воздушные явления, или UFO (НЛО) - термин, предпочитаемый сообществом уфологов, включая кадры с военно-морского истребителя F-18, на которых был показан продолговатый объект, летящий по небу недалеко от Сан-Диего в 2004 году. В апреле этого года в сеть просочились фотографии и видео, сделанные представителями ВМС США, на которых были показаны объекты треугольной формы, гудящие в небе, а в мае появились кадры, сделанные военными, на которых был показан овальный летающий объект рядом с военным кораблем в Сан-Диего, который стал, своего рода, "горячей точкой" появления UFO в Соединенных Штатах.
"Мы серьезно относимся к проблеме необъяснимых воздушных явлений в той мере, в какой мы имеем дело с безопасностью военного персонала США или интересами национальной безопасности Соединенных Штатов, поэтому мы хотим знать, с чем имеем дело", - сообщил в интервью New York Post Шон Патрик Мэлони, конгрессмен-демократ из Нью-Йорка. На прошлой неделе Луис Элизондо, бывший директор Программы идентификации аэрокосмических угроз США, заявил газете Washington Post, что НЛО представляют серьезную угрозу Америке, добавив, что в этой стране фиксировались случаи, когда эти объекты якобы "мешали и фактически отключали наши ядерные возможности". "У нас также есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах эти объекты вмешивались в местные ядерные технологии и фактически включали их, размещали снимки в сети", - сказал Элизондо, не представив каких-либо деталей в подтверждение своих "гипотез".
Шквал недавних видеороликов и известие о выпуске отчета Пентагона, резюмирует Guardian, вызвали ажиотаж вокруг неопознанных летающих объектов, которых на самом деле не видели уже несколько десятилетий. Барак Обама недавно высказался на этот счет в эфире CBS, заявив, что "есть кадры и записи с объектами в небе, но мы точно не знаем, что это такое".