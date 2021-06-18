В Луганске произошел взрыв на газопроводе

В центре Луганска на газопроводе рано утром 18 июня произошел взрыв, об этом сообщает "Луганскгаз". Жертв нет.

Инцидент случился, по информации компании, на газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметров. Из-за взрыва начался пожар, который был потушен в 6:30 утра. Из-за происшествия пришлось отключить подачу газа в 20 жилых домов и на 21 коммунально-бытовой объект. "Луганскгаз" надеется, что возобновить подачу газа можно будет уже сегодня.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причину взрыва.