В Луганске устанавливают причины взрыва на газопроводе

Киев усиливает провокации на Донбассе. В Луганской народной республике случилось чрезвычайное событие: ночью в центре города, в относительно безлюдном месте взорвался газопровод среднего давления. Зарево от взрыва видел весь город.

К счастью пострадавших не было, однако от газоснабжения на некоторое время был отрезан целый микрорайон. Следственные действия продолжаются, и местные правоохранители считают вероятной причиной взрыва действия украинских диверсантов. Киев накануне встречи президентов России и США пыталась добиться обострения ситуации через провокации на линии разграничения. Не прекратились эти попытки и после саммита. Так, по данным народной милиции ЛНР, украинские военные под видом разминирования провели установку противопехотных мин у обочин дороги в районе села Крымское, что "представляет прямую угрозу жизни мирным жителям, а также сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ".