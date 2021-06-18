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18.06.2021 18:06
Рубрика: Общество

В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам

Текст: Мария Агранович

С 21 июня иностранные студенты и аспиранты МГУ им. Ломоносова, которые находятся в Москве, смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса в пункте вакцинации, открытом на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- Вакцинация доступна для иностранцев старше 18 лет, у которых нет противопоказаний к прививке - рассказали в МГУ. - Все желающие иностранные студенты получат первый компонент вакцины уже в июне-начале июля.

Как записаться на прививку? Нужно просто обратиться в иностранный отдел своего факультета. Получив 2 компонента вакцины, студентам выдадут сертификат, подтверждающий факт иммунизации против COVID-19.

В МГУ напомнили: все иностранцы, учащиеся МГУ, вне зависимости от прививки, при въезде в Россию из-за границы должны сдавать два ПЦР-теста и находиться на изоляции до получения отрицательного результата второго теста.

Прием документов у иностранных абитуриентов, поступающих на равных условиях с гражданами РФ, начнется 20 июня. Также, как и российские выпускники школ, иностранцы смогут подавать документы дистанционно через онлайн-систему.

Завершается прием документов о поступлении в МГУ для иностранных граждан в те же сроки, что и для россиян: 14 июля для поступающих на программы бакалавриата и специалитета, 20 июля - для будущих магистров. Вступительные испытания также пройдут в дистанте, что позволит большому количеству иностранцев, мечтающих о поступлении в МГУ, попробовать свои силы и стать студентами Московского университета.

- Онлайн-формат подачи документов очень удобен для иностранцев, ведь для многих из них въезд в Россию все еще затруднен в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, - пояснили в Московском университете. - В прошлом году через нашу онлайн-систему поступило более 9000 заявлений о приеме от иностранных граждан, 2100 студентов успешно поступили на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. В этом году мы планируем рост числа заявлений от абитуриентов из других стран - СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и других, и ждем, что зачисленных тоже будет больше.

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