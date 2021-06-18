В Минпромторге сообщили о планах увеличить объем производства COVID-вакцин

Новости

На территории Тульской области ввели обязательную вакцинацию 20:52
Голикова: Заболеваемость COVID-19 выросла на треть за пять дней 20:41
Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса 20:30
Перенесший остановку сердца в матче Евро-2020 Эриксен выписан из больницы 20:22
В Минске рассчитывают провести саммит СНГ в очном формате 19:24
Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года 19:20
В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 19:05
Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов 19:02
Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19 18:58
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18:42
В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах 18:32
Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым 18:23
Посольство РФ про "длинные руки Кремля": София побеждает в борьбе со здравым смыслом 18:21
В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 19:32
Рубрика: Экономика

В Минпромторге сообщили о планах увеличить объем производства COVID-вакцин

Текст: Ирина Жандарова
Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, сообщили в Минпромторге. "У нас ритмично, раз в несколько дней, выпускаются крупные партии всех вакцин. Как мы уже говорили ранее, порядка 30 млн комплектов доз вакцин мы сможем производить в месяц, начиная с июля", - сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Попова назвала условие введения обязательной вакцинации в регионах

Он отметил, что вакцин хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определенных сфер. Действующих мощностей достаточно, для того чтобы привить как минимум 60% работников этих сфер. "Сейчас, к примеру, "Спутник V" производится на семи российских площадках, наращивается выпуск вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - отметил министр.

В Минпромторге отметили, что изначально рассчитывали на более высокие темпы вакцинации населения, поэтому даже при резком увеличении спроса на вакцины имеющихся мощностей хватит, чтобы обеспечить граждан необходимым количеством вакцин.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Голикова: Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени