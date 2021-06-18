В Минпромторге сообщили о планах увеличить объем производства COVID-вакцин

Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, сообщили в Минпромторге. "У нас ритмично, раз в несколько дней, выпускаются крупные партии всех вакцин. Как мы уже говорили ранее, порядка 30 млн комплектов доз вакцин мы сможем производить в месяц, начиная с июля", - сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Он отметил, что вакцин хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определенных сфер. Действующих мощностей достаточно, для того чтобы привить как минимум 60% работников этих сфер. "Сейчас, к примеру, "Спутник V" производится на семи российских площадках, наращивается выпуск вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - отметил министр.

В Минпромторге отметили, что изначально рассчитывали на более высокие темпы вакцинации населения, поэтому даже при резком увеличении спроса на вакцины имеющихся мощностей хватит, чтобы обеспечить граждан необходимым количеством вакцин.