В прокат вышел мультфильм Disney и Pixar "Лука"

В российском прокате (с 17 июня) - новый анимационный полнометражный фильм студий Disney и Pixar "Лука". Режиссер Энрико Касароса. На первый взгляд, кажется, что перед нами "Ихтиандр" чистой воды. Главный герой - мальчик Лука - может жить и на суше, и в воде, но в разных обличьях. В рыбьем (как маленькое необычное морское существо) и в человеческом. Про вторую способность он поначалу не знает. Его будни состоят в том, что он пасет "морских овец" - то есть стаю мальков. Мама ему строго-настрого запретила приближаться к людям и побережью. Почти как морской царь своим дочерям в "Русалочке" Андерсена. А Лука - послушный ребенок.

Однако случайно он нарушает запрет, и понимает, что ему доступна и другая жизнь - в облике обычного мальчика. Вот только если на него попадет вода, то его кожа снова становится чешуйчатой и он начнет превращаться в "монстра" - так люди думают о тех, кого еще называют "морскими чудовищами". Осознать свою способность преображаться Луке помогает новый друг по имени Альберто. Этого персонажа режиссер Энрико Касароса привнес в мультфильм из своего собственного детства - у него также был друг с таким именем. А еще Касароса, создавая "Луку", вдохновлялся кинолентами об Италии 50-х годов прошлого века. Например, такими, как "Дорога" и "Римские каникулы". В фильме "Лука" даже есть афиши к обеим этим картинам, специально нарисованные художниками Pixar. Зритель при просмотре "Луки" вспомнит и "Большие гонки" - фильм 1965 года, также ставший классикой. Потому, что главные герои примут участие в необычном соревновании. И вообще в картине много так называемых клифхэнгеров - крючков, обращающих к культурным кодам разных времен и эпох. Так, одну из рыб-мальков зовут Мона Лиза - ("Мона Лиза, почему ты так улыбаешься?" - спрашивает ее Лука), строгий проницательный кот носит имя Макиавелли. На мопеде мы видим портрет Марчелло Мастрояни....Все это - "работает" не просто на сюжет мультфильма, но и на его главную идею.

Потому что при более пристальном взгляде на фильм "Лука" каждый поймет, что это - "Оскар" в чистом виде. Ведь этот, казалось бы, незатейливый мультфильм - доказательство того, что любые строгие правила и ограничения всех времен, эпох и народов можно учесть в своем творчестве - был бы талант. Как волшебной палочкой, дар создателей раздвигает "обязательные элементы" в мультфильме и выводит на первый план - главное. "Лука" - о том, что следует признавать и женщин, и мужчин, и пожилых, и молодых, людей любого цвета кожи, любой национальности, сословия и класса. Как бы ни были эти люди необычны. К примеру, линия старшего поколения - бабушка Луки - та еще хулиганка и зачинщица. Не желая подрывать авторитет матери, которая запрещает Луке покидать места, где разрешено плавать, бабушка тайком каждую ночь сбегает на поверхность. А среди землян есть другие старушки, возможно, бабушкины подружки - можно лишь довообразить, которые вдруг неожиданно к концу мультфильма совершают такой "каминг-аут" (признание), что ничего не остается, как наградить этот ход в мультфильме аплодисментами.

Этот мультфильм полюбят представители любого большинства и меньшинства. Все, о чем серьезно дискутируют на высоких трибунах, ломая копья, захлебываясь в спорах, мультфильм "Лука" представляет изящно и просто. Та же "волшебная палочка" - то есть талант авторов - перемешивает в мультфильме прошлое, настоящее и будущее, классику и новаторство, и, конечно же, чувства. Страх, предательство, любовь родителей к детям и детей к родителям, обиду, любопытство, стремление следовать за мечтой... Влюбится ли, будучи на поверхности, главный герой, как Ихтиандр в Гуттиэре - зритель может довообразить себе и эту историю.

Более того, мультфильм "Лука", как и многие, к которым "приложили руку" и Disney, и Pixar, и Пит Доктер (он тут - в числе продюсеров), пробуждает в человеке воспоминания или ощущения (в зависимости от личности) о том, что он добр и прекрасен и может любить и получать любовь от других. Он воскрешает во взрослых людях маленьких детей, а малышей делает намного мудрее. И в финале становится почти физически больно оттого, что в целом люди перестали такими быть и жить по этим правилам, что где-то идут войны и царствует сплошной мрак, что к кому-то относятся несправедливо... В то время, когда вот он - другой мир - итальянское солнце, море, вкусная еда (в фильме присказка "О Санта Моцарелла!") и веселое умение друзей Альберто и Луки - сказать своему внутреннему страху "Заткнись, Бруно!". А еще в этом мире можно лежать под звездами, думая, что это - светящееся рыбы, только живущие на небесах...

Поэтому и испытываешь и такое чувство, что трудно "выходить" из этого мультфильма, хочется продолжения. И да - надежда на него есть. Дает ее отшельник, настолько прозрачный, что видно его большое сердце. Живет на недосягаемой глубине, питается тушами китов. А зовут его, когда совсем уж нелегко.

Фото: ©Disney/Pixar

… Мир был бы хуже, если бы в нем не существовали мультфильмы Disney и Pixar, и всю глупость, которая творится вокруг, не превращали бы в волшебную сказку. Сам Андерсен, доведись ему посмотреть мультфильм "Лука", перечитал бы свою "Русалочку" и громко зааплодировал... При этом следует отметить, что в целом "Лука" не похож на знаменитый диснеевский мультфильм "Русалочка". Он - совсем другой. И это своеобразие также хочется и любить, и уважать, следуя не только принципам толерантности, но и велению сердца.