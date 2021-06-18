В России предложили запретить выгул собак без намордника и поводка

"Предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также предлагается установить требование обязательной регистрации животных. Данная мера, по мнению авторов инициативы, позволит возвращать владельцам потерявшихся животных и сократит случаи оставления животных хозяевами.

Кроме того, в целях упорядочения содержания домашних питомцев, а также обеспечения прав и интересов граждан предлагается установить нормативы количества домашних животных, которые могут содержаться в квартире многоквартирного дома.