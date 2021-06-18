В России предложили запретить выгул собак без намордника и поводка

В России предложили запретить выгул собак без поводка и намордника вне специально отведенных для выгула мест. Соответствующий законопроект внес в Госдуму госсовет Татарстана.
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"Предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также предлагается установить требование обязательной регистрации животных. Данная мера, по мнению авторов инициативы, позволит возвращать владельцам потерявшихся животных и сократит случаи оставления животных хозяевами.
Кроме того, в целях упорядочения содержания домашних питомцев, а также обеспечения прав и интересов граждан предлагается установить нормативы количества домашних животных, которые могут содержаться в квартире многоквартирного дома.