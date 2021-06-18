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18.06.2021 17:37
Рубрика: Экономика

В России упал спрос на наличную иностранную валюту

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В апреле текущего года спрос на наличную иностранную валюту в России упал в среднем в 3,4 раза по сравнению с мартом, сообщили в Центробанке.

Фото: iStock
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Банки в апреле ввезли в страну иностранную валюту на сумму 1,4 миллиарда долларов, ввоз наличной валюты в апреле вырос на 48% и составил 0,4 миллиарда долларов.

При этом спрос на наличные у населения резко упал до 0,5 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на евро - в 3,6 раза.

"На внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту, во многом связанное с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного отдыха", - говорится в материалах регулятора.​​

Кстати, курс евро на Мосбирже в пятницу опустился ниже 86 рублей. Эта отметка была пройдена впервые с августа 2020 года.

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