В России упал спрос на наличную иностранную валюту

В апреле текущего года спрос на наличную иностранную валюту в России упал в среднем в 3,4 раза по сравнению с мартом, сообщили в Центробанке.

Банки в апреле ввезли в страну иностранную валюту на сумму 1,4 миллиарда долларов, ввоз наличной валюты в апреле вырос на 48% и составил 0,4 миллиарда долларов.

При этом спрос на наличные у населения резко упал до 0,5 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на евро - в 3,6 раза.

"На внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту, во многом связанное с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного отдыха", - говорится в материалах регулятора.​​

Кстати, курс евро на Мосбирже в пятницу опустился ниже 86 рублей. Эта отметка была пройдена впервые с августа 2020 года.