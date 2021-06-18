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18.06.2021 19:45
Рубрика: Общество

Решающая подача

20 июня в российских вузах стартует приемная кампания
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
20 июня российские вузы начинают прием документов от абитуриентов. Напомним, на 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. На них смогут поступить примерно 60% выпускников школ. Топовые направления: информационные технологии, педагогика, медицина.
В некоторые вузы можно принести документы лично, но безопаснее сделать это удаленно - через вузовские сайты и портал госуслуг. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС В некоторые вузы можно принести документы лично, но безопаснее сделать это удаленно - через вузовские сайты и портал госуслуг. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В некоторые вузы можно принести документы лично, но безопаснее сделать это удаленно - через вузовские сайты и портал госуслуг. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Приемная кампания, как и год назад, стартует в сложных условиях пандемии. В частности, в Москве - серьезный рост числа заболевших коронавирусом, усиливаются антиковидные меры. Вузы уже успели немного "выдохнуть", вернуться к очным занятиям, студенты лично сдавали сессию. Но, согласно приказу минобрнауки от 15 июня, все подведомственные вузы обязаны перевести сессии и госы в онлайн. А что с приемом? Смогут ли абитуриенты лично принести документы в вузы? Здесь единого решения нет, и рекомендаций от минобрнауки пока не поступало. Каждый вуз, в зависимости от ситуации в регионе, принимает свое решение. В целом сейчас доступны 4 способа подачи: очно, по почте, через личный кабинет абитуриента в электронной системе вуза и с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В МГУ им. Ломоносова в этом году - только удаленный прием.

"Все взаимодействие абитуриентов и приемных комиссий МГУ будет осуществляться с применением дистанционных технологий", - говорится в правилах приема в МГУ.

Подавать документы абитуриенты будут через системы дистанционной подачи, в том числе через электронную информационную систему МГУ - webanketa.msu.ru. Исключительно онлайн приемная кампания организована и в Высшей школе экономики. Там, она, кстати, уже началась - с 18 июня открыт прием на 85 программ бакалавриата.

- Можно послать бумаги обычной почтой или, что удобнее, отправить сканы документов через личный кабинет на портале ВШЭ, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", - сообщили в Вышке.

Более 500 вузов подключились к суперсервису "Поступление в вуз онлайн"

Причем в едином личном кабинете абитуриента можно подать документы как на бюджетное, так и платное место, в Москву или в другие кампусы, получить направление в общежитие и даже заключить договор в электронном виде. Приезжать никуда не надо.

В Российском университете транспорта (МИИТ) прием документов организован и очно, и в дистанционном формате. "Двери приемной комиссии открыты для личного посещения с 9.30, - рассказали "РГ" в университете. - С 10.00 начинаются консультации со специалистами".

В РТУ МИРЭА приемная кампания начинается в дистанционном формате - в головном университете в Москве, а в филиалах - в смешанном формате.

- Для удобства абитуриентов работает огромное количество сервисов - кол-центр, онлайн-консультации, боты и чаты в соцсетях и многое другое, - рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя в прошлом году и позволил максимально комфортно принять документы более чем у 25 тысяч поступающих. В соответствии с рекомендациями региональных властей будем корректировать формат приемной кампании по ситуации.

Конечно, в условиях пандемии большим помощником и абитуриентам, и вузам стал суперсервис "Поступление в вуз онлайн", работающий на портале госуслуг. В 2021 году к нему подключились уже более 500 государственных российских вузов.

Сервис был запущен как раз в разгар пандемии - в июне 2020 года. Тогда абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. И более 20 тысяч человек эту возможность использовали. В этом году количество вузов выросло почти в 10 раз.

Календарь приема в вузы
  • 20 июня - старт приема документов
  • 15 июля - вузы публикуют на сайтах расписание собственных вступительных испытаний
  • 29 июля - завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ и от "олимпиадников"
  • 2 августа - публикация конкурсных списков
  • 4 августа - окончание приема заявлений о согласии на зачисление от "олимпиадников" и по квотам
  • 6 августа - вузы издают приказы о зачислении "олимпиадников" и по квотам
  • 11 августа - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих по ЕГЭ
  • 17 августа - издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ
Общество Образование

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