20 июня российские вузы начинают прием документов от абитуриентов. Напомним, на 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. На них смогут поступить примерно 60% выпускников школ. Топовые направления: информационные технологии, педагогика, медицина.

В некоторые вузы можно принести документы лично, но безопаснее сделать это удаленно - через вузовские сайты и портал госуслуг. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Приемная кампания, как и год назад, стартует в сложных условиях пандемии. В частности, в Москве - серьезный рост числа заболевших коронавирусом, усиливаются антиковидные меры. Вузы уже успели немного "выдохнуть", вернуться к очным занятиям, студенты лично сдавали сессию. Но, согласно приказу минобрнауки от 15 июня, все подведомственные вузы обязаны перевести сессии и госы в онлайн. А что с приемом? Смогут ли абитуриенты лично принести документы в вузы? Здесь единого решения нет, и рекомендаций от минобрнауки пока не поступало. Каждый вуз, в зависимости от ситуации в регионе, принимает свое решение. В целом сейчас доступны 4 способа подачи: очно, по почте, через личный кабинет абитуриента в электронной системе вуза и с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

В МГУ им. Ломоносова в этом году - только удаленный прием.

"Все взаимодействие абитуриентов и приемных комиссий МГУ будет осуществляться с применением дистанционных технологий", - говорится в правилах приема в МГУ.

Подавать документы абитуриенты будут через системы дистанционной подачи, в том числе через электронную информационную систему МГУ - webanketa.msu.ru. Исключительно онлайн приемная кампания организована и в Высшей школе экономики. Там, она, кстати, уже началась - с 18 июня открыт прием на 85 программ бакалавриата.

- Можно послать бумаги обычной почтой или, что удобнее, отправить сканы документов через личный кабинет на портале ВШЭ, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", - сообщили в Вышке.

Более 500 вузов подключились к суперсервису "Поступление в вуз онлайн"

Причем в едином личном кабинете абитуриента можно подать документы как на бюджетное, так и платное место, в Москву или в другие кампусы, получить направление в общежитие и даже заключить договор в электронном виде. Приезжать никуда не надо.

В Российском университете транспорта (МИИТ) прием документов организован и очно, и в дистанционном формате. "Двери приемной комиссии открыты для личного посещения с 9.30, - рассказали "РГ" в университете. - С 10.00 начинаются консультации со специалистами".

В РТУ МИРЭА приемная кампания начинается в дистанционном формате - в головном университете в Москве, а в филиалах - в смешанном формате.

- Для удобства абитуриентов работает огромное количество сервисов - кол-центр, онлайн-консультации, боты и чаты в соцсетях и многое другое, - рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя в прошлом году и позволил максимально комфортно принять документы более чем у 25 тысяч поступающих. В соответствии с рекомендациями региональных властей будем корректировать формат приемной кампании по ситуации.

Конечно, в условиях пандемии большим помощником и абитуриентам, и вузам стал суперсервис "Поступление в вуз онлайн", работающий на портале госуслуг. В 2021 году к нему подключились уже более 500 государственных российских вузов.

Сервис был запущен как раз в разгар пандемии - в июне 2020 года. Тогда абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. И более 20 тысяч человек эту возможность использовали. В этом году количество вузов выросло почти в 10 раз.

Календарь приема в вузы