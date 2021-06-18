В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах

Туристы на пляжах должны иметь доступ к минимальному набору услуг, среди которых туалеты, раздевалки и мусорки, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-совещания с регионами.

"Я хотела сегодня обратить внимание муниципалитетов и регионов на эту проблему. Человек, который отдыхает на пляже, должен иметь доступ к минимальному набору услуг. Это туалет, урны для мусора, раздевалки, наличие спасательных станций и многие другие", - сказала Догузова.

По ее словам, такие требования учитываются при классификации пляжей. Но пока менее двух процентов всех пляжей в России прошли классификацию.

Хотя классификация пляжей добровольная, Догузова обратилась к муниципальным и региональным властям с просьбой ускорить ее процесс.

"Тем более, что с этого года мы будем готовы в рамках нацпроекта по туризму софинансировать процесс обустройства пляжей", - сказала она.