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18.06.2021 17:02
Рубрика: Экономика

В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах

Текст: Евгений Гайва
Фото: Артур Лебедев/ТАСС Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Туристы на пляжах должны иметь доступ к минимальному набору услуг, среди которых туалеты, раздевалки и мусорки, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-совещания с регионами.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Я хотела сегодня обратить внимание муниципалитетов и регионов на эту проблему. Человек, который отдыхает на пляже, должен иметь доступ к минимальному набору услуг. Это туалет, урны для мусора, раздевалки, наличие спасательных станций и многие другие", - сказала Догузова.

По ее словам, такие требования учитываются при классификации пляжей. Но пока менее двух процентов всех пляжей в России прошли классификацию.

Хотя классификация пляжей добровольная, Догузова обратилась к муниципальным и региональным властям с просьбой ускорить ее процесс.

"Тем более, что с этого года мы будем готовы в рамках нацпроекта по туризму софинансировать процесс обустройства пляжей", - сказала она.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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