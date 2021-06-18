В Совфеде заявили о намерении Запада дискредитировать выборы в Госдуму

Зарубежные оппоненты уже начали подготовку к выборам в российский парламент, основная цель этих усилий - подрыв доверия к голосованию внутри страны и за рубежом. Об этом заявили в пятницу члены комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая наши недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры", - сказал глава комиссии Андрей Климов. По его словам, оппоненты России "будут сосредотачивать на дискредитации самих выборных процедур и опровержении результатов волеизъявления граждан, создания вокруг парламентских выборов и их итогов обстановки недоверия".

Как следует из промежуточного доклада комиссии, который представил на заседании первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Руководимая им мониторинговая группа проанализировала данные, поступившие в комиссию с 1 мая по 15 июня и пришла к выводу, что подготовка к вмешательству в думские выборы началась еще весной, задолго до официального старта кампании. Координаторы этой работы, по его словам, находятся в США, Евросоюзе, на Украине и в НАТО.

Сенатор подчеркнул, что кампания по очернению российских выборов рассчитана не только на сентябрьское голосование, ее организаторы имеют в виду и более отдаленную перспективу - следующие президентские выборы.

Понимая невозможность повлиять на подлинное волеизъявление граждан, Запад, по словам Джабарова, намерен вызвать недоверие к самим выборам следующими методами:

- выдвижение кандидатов, заведомо не имеющих права участвовать в выборах, чтобы поднять недовольство в обществе и создать атмосферу скандала;

- организация незаконных протестных акций в России и митингов у российских госучреждений за рубежом;

- создание иллюзии массовых нарушений на участках с помощью специально подготовленных "наблюдателей";

- имитация по белорусскому сценарию всеобщего непризнания в мире итогов выборов в Госдуму.

"Координация данного масштабного антироссийского пропагандистского спектакля, судя по имеющейся информации, возлагается на так называемый штаб протестных действий, это структура, связанная с ФБК, официально признанным в России иностранным агентом в 2019 году и обвиняемом в экстремистской деятельности", - заявил Владимир Джабаров.

"Таким образом, мы имеем дело со скоординированным планом дискредитации Вашингтоном и его партнерами парламентских выборов в России. Поступающая из-за рубежа информация позволяет утверждать о наращивании интенсивности и масштабов попыток вмешательства в наши внутренние дела уже в июне", - резюмировал он.

Рабочая группа продолжит мониторить ситуацию и свои окончательные выводы огласит после сентябрьских выборов.

Андрей Климов также добавил, что комиссия сделает все возможное для дальнейшего выявления и разоблачения подобных противоправных попыток. Он рассчитывает, что собранная мониторинговой группой информация будет использована Центризбикомом и Общественной палатой России.