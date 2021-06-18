В Волгограде открылась выставка "Брестская крепость. Памятник мужеству"

Почти две тысячи километров разделяют город в излучине Буга - героический Брест, защитники которого первыми приняли на себя в июне 1941 года удар гитлеровской военной армады, от Волгограда - одного из самых славных российских городов, на волжских берегах которого зимой 1943 года произошел переломный момент в Великой Отечественной войне.

Исторические события минувшей войны ярко отражает выставка "Брестская крепость. Памятник мужеству". Ее открытие состоялась в пятницу, 18 июня, в историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде. Об этом сообщили организаторы этой масштабной экспозиции.

Выставка является "данью памяти стойкости и мужеству защитников цитадели над Бугом, где 80 лет назад начинался путь к Великой Победе в мае 1945-го", - подчеркнули белорусские эксперты, напомнив, что в прошлом году в Бресте экспонировалась выставка "Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города" о событиях битвы на Волге и ее участниках.

Очередной проект, по словам белорусских музейщиков, - результат многолетней исследовательской работы по изучению событий обороны Брестской крепости и судеб ее защитников, участию военнослужащих Брестского гарнизона в боевых действиях на других фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в Сталинградской битве. В нем собраны около двухсот предметов из фондов мемориального комплекса - фотографии, документы, личные вещи участников обороны.

Особенный интерес у посетителей, убеждены составители экспозиций, вызовут экспонаты, посвященные землякам-волжанам. Более тридцати жителей Сталинграда принимали участие в обороне Брестской крепости, а после войны в Волгограде проживали шесть защитников крепости.

Выставка "Брестская крепость. Памятник мужеству" будет экспонироваться до 18 августа.