В выборах депутатов Госдумы смогут принять участие 32 партии

В выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут 19 сентября, смогут участвовать 32 партии. И только 14 из них имеют право не собирать подписи избирателей. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, передает ТАСС.

По его словам, от сбора подписей освобождены "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива", Партия роста, "Зеленые", РПСС и "Гражданская платформа".

Такая привилегия предоставляется партиям, которые на предыдущих федеральных парламентских выборах набрали более 3 процентов голосов по списку или прошедшие по списку в заксобрание хотя бы одного субъекта РФ.

Остальным нужно будет собирать для регистрации списка кандидатов не менее 200 тысяч подписей.