Указ губернатора Владимирской области от 18 июня 2021 года № 92 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Подпункт 5.1. изложить в следующей редакции:

"5.1. Проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней);

- зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с максимальным числом зрителей не более 75% от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федераций 21.07.2020;

- посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020;

- физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта закрытого и открытого типа с участием зрителей при условии заполнения не более 50% зрительских мест от всей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.".

1.1.2 . Дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:

"5.2. Нахождение до 04.07.2021 лиц, не достигших возраста 16 лет, на территории, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов без сопровождения родителей или иных законных представителей.".

1.2. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. Рекомендовать работодателям перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных.".

1.3. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается в помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается до 04.07.2021 в помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке при условии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.".

1.4. Пункт 40 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 21.06.2021 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин







