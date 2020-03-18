Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Владимирской области режим повышенной готовности.

2. Ограничить проведение на территории Владимирской области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных с участием более 50 человек. Обеспечить контроль температуры тела и выявление признаков респираторной инфекции перед началом мероприятий.

3. Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

3.1. Сообщать о своем возвращении во Владимирскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по единому номеру телефона 112 или на "горячую линию" департамента здравоохранения администрации Владимирской области по номерам телефона 8 (800) 200-36-33 и 8 (4922) 77-77-33.

3.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

3.3. Соблюдать постановления должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5. Руководителям органов государственной исполнительной власти Владимирской области, администраций муниципальных образований, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области:

5.1. Обеспечить контроль температуры тела сотрудников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками респираторных инфекций.

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5.4.Ограничить количество поездок работников в страны с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и количество командировок за пределы Владимирской области.

5.5. Осуществлять ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств в режиме вирусных инфекций. А в местах пребывания людей в закрытых помещениях необходимо установить бактерицидные облучатели.

5.6. При необходимости переводить работников на работу в удаленном доступе.

6. Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области:

6.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Указа.

6.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела и симптомами респираторных заболеваний, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

6.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным симптомами респираторных заболеваний, у лиц с острой респираторно-вирусной инфекцией, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований, у всех лиц с внебольничными пневмониями и неблагоприятным исходом заболевания отбор клинического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) и доставку в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

6.4. Ежедневно до 11:00 представлять Губернатору Владимирской области доклад о ситуации с распространением во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

7. Руководителям медицинских организаций государственной и частной системы здравоохранения:

.1. Обеспечить оказание медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела и с симптомами респираторных заболеваний, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

7.2. Обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии.

7.3. Осуществлять забор клинического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV):

- у лиц, имеющих симптомы респираторных заболеваний, и информацию о возможном контакте с больным новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV),

- у лиц, имеющих симптомы респираторных заболеваний, прибывших с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),

- у лиц с острой респираторно-вирусной инфекцией, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований,

- у всех лиц с внебольничными пневмониями, неблагоприятным исходом заболевания и доставку в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

7.4. Направлять экстренное извещение о выявлении пациента с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

7.5. Размещать необходимую информацию о выявлении случаев заболевания внебольничной пневмонией и подозрении на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на информационном ресурсе Минздрава России http://ncov.ncmbr.ru. по защищённым каналам связи.

8. Комиссии администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий государственных органов Владимирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований во Владимирской области и организаций.

9. Перевести оперативный штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

11. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию

Губернатор области В.В.Сипягин







